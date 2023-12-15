المنامة، مملكة البحرين: في إطار احتفالات مطار البحرين الدولي بالأعياد الوطنية المجيدة للمملكة، شهد مرتادو المطار من المسافرين والزوار أجواءً احتفالية بهجية كما استمتعوا بأداء مميز لفرقة موسيقية بحرينية بفقراتها الوطنية المنوعة التي تعرض الهوية التاريخية والتراثية لمملكة البحرين بجانب ترحيب موظفي المطار والعاملين فيه وكرم الضيافة البحرينية المعروفة.

تعكس هذه الاحتفالات مشاعر الحب والولاء لمملكتنا الغالية وقيادتها الحكيمة، وتعد شاهداً على حرص مطار البحرين الدولي على إظهار الإرث الوطني العريق الذي تنفرد به مملكة البحرين وإبراز صورتها الحضارية للعالم.

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نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.