وضح ​​الخبراء كيف يمكن للإضاءة أن تحول المساحات الحضرية وتجعل المدن أكثر سهولة في الوصول إليها وتجمع المجتمعات معًا

يختتم معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يلعب الضوء دورًا محوريًا في البيئة الحضرية، حيث يلبي الاحتياجات المتنوعة للسكان من خلال التصميم المدروس والتنفيذ الاستراتيجي. من خلال إضاءة الأماكن العامة والشوارع والمعالم، يعزز الضوء السلامة وإمكانية الوصول مما يجعل المدن أسهل للتنقل وترحيبًا بجميع السكان.

في مؤتمر ثينك لايت الذي أقيم أمس في معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست تناولت مجموعة من خبراء تصميم الإضاءة دور الإضاءة على مستوى المدينة وتأثيرها على الثقافة والناس، وأدار الجلسة مارتن لوبتون، المؤسس المشارك لشركة لايت كوليكتف المملكة المتحدة، وضمت المجموعة جاري ثورنتون، مدير شركة نولتي؛ وشيرين ساروفيم، مهندسة الديكور الداخلي ومصممة الإضاءة في شركة Atelier Saroufim – Idepconsult؛ ودان ليستر، مدير شركة Arup UK Lighting Practice Leader؛ وستيفاني حريكي، مصممة الإضاءة الرئيسية في شركة دبليو إس بي.

وفي افتتاح الجلسة، قال لوبتون: "لا يعمل الضوء على تجميل المساحات الحضرية فحسب، بل إنه يعمل أيضًا على سد الفجوات بين المجتمعات وتشجيع التفاعل والتبادل الثقافي، كما يمكن استخدام الإضاءة لخلق شعور جماعي بالانتماء إلى مساحة ما".

يمكن تصميم حلول الإضاءة الديناميكية لتناسب مختلف البيئات الحضرية، من مراكز المدن المزدحمة إلى المناطق السكنية الهادئة، مما يعزز الشعور بالشمول والوحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظم الإضاءة القابلة للبرمجة والتكيف الاستجابة لأوقات مختلفة من اليوم والمواسم والأحداث المجتمعية، مما يخلق بيئة حضرية متناغمة تعكس إيقاع وتنوع الحياة في المدينة مع حماية الحاجة إلى التوازن بين الضوء والظلام.

وفي كلمته أمام الحضور في مؤتمر ثينك لايت، قال ثورنتون، المتخصص في التخطيط الشامل ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالإضاءة على مستوى المدينة: "نشهد في الشرق الأوسط ظهور مدن جديدة، وباعتبارنا مصممي إضاءة، فإن هذا يمنحنا الفرصة لتنفيذ استراتيجية إضاءة متماسكة منذ بداية أي منطقة أو حي جديد".

كما أكد ثورنتون على أهمية "استراتيجية الظلام" في التخطيط الرئيسي للإضاءة، مشيراً إلى أن كل المساحات لا تحتاج إلى الإضاءة، وأن الإضاءة يجب أن توفر راحة بصرية وتعزز من طابع المساحات. وأضاف أن الإضاءة الليلية تجعل المدينة أكثر سهولة في الوصول إليها وتشجع الجمهور على زيارة مجموعة متنوعة من المناطق، مما يساهم في نهاية المطاف في خلق مدينة صالحة للعيش.

تم عرض حلول الإضاءة المبتكرة في جميع أنحاء المعرض هذا الأسبوع في معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست الذي شارك فيه أكثر من 440 عارضًا من 34 دولة، كما استعرضت شركة سبيكتروم لايتينج تكنولوجي ومقرها دبي تقنيتها الجديدة التي تعمل بالطاقة اللاسلكية هذا الأسبوع في معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست والتي تتضمن إضاءة لاسلكية تحت الماء بالإضافة إلى مصابيح خطية ومصابيح علوية.

وفي تعليقه على الإطلاقات الجديدة للشركة، قال شوكت جاغوب، المدير العام لشركة سبيكتروم لايتنج تكنولوجي: "تعمل المجموعة الجديدة من التكنولوجيا اللاسلكية على حماية التركيبات من الرطوبة والتكثيف، وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي وخفض التكاليف للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​منتجنا المبتكر "ون فور أوول"، والذي يتميز بوحدة واحدة تستوعب جميع التطبيقات، بما في ذلك الإضاءة العلوية والسفلية وإضاءة الحائط وإضاءة السقف".

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" تنعقد بموقع مشترك مع معرض "إنترسك" المعرض الدولي البارز في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

ويحظى المعرض بدعم العديد من المؤسسات والشركات العالمية بما في ذلك (كيه أن إكس)، وجمعية الهندسة المضيئة (IES)، وجمعية الإضاءة (SLL)، والرابطة الدولية لمصممي الإضاءة (IALD)، وجمعية المنازل والمباني الذكية (ASHB)، وجمعية صناعة الإضاءة (LIA) وتحالف (دالي).

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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