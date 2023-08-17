حصلت جميع الأصول التشغيلية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم حول العالم على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم للاستدامة المعترف بها دولياً في صناعة الألمنيوم.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم، عن حصول مصفاة الطويلة للألومينا على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم لأدائها المتميز على مستوى الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية. وبعد حصول مصفاة الطويلة على هذه الشهادة، أصبحت جميع الأصول التشغيلية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جميع أنحاء العالم معتمدة وفقاً للإصدار الثاني من معايير الأداء (2017) لمبادرة رعاية الألمنيوم.

يشار إلى أن "مبادرة رعاية الألمنيوم" هي منظمة عالمية غير ربحية، تجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاعات التعدين وسبك المعادن وقطاع الاستهلاك مثل أبل، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، تأكيداً على دور الألمنيوم في خلق مجتمع مستدام. وتعتبر مصفاة الطويلة للألومينا بين أقل المصافي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة تكرير الألومينا، بفضل عملياتها التشغيلية فائقة الكفاءة.

وقد وضعت مصفاة الطويلة للألومينا على رأس أولوياتها إدارة بقايا البوكسيت بشكل مسؤول والبحث عن طرق لإعادة استخدامها وذلك قبل إنشائها ، والبوكسيت هو منتج ثانوي من عملية التكرير. وقد حقق فريق البحث والتطوير بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في إعادة استخدام بقايا البوكسيت كتربة مُصنعة، كما يعمل الفريق على تطوير مزيد من الاستخدامات المحتملة لها؛ بما في ذلك مواد البناء الجديدة وغيرها من الاستخدامات. ويعتبر إيجاد طرق بديلة لإعادة استخدام بقايا البوكسيت تحدياً كبيراً يواجه صناعة تكرير الألومينا منذ أكثر من قرن.

وعلى نطاق أوسع، كانت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تُنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية. إذ يعد توليد الكهرباء اللازمة لصهر الألمنيوم باستخدام الوقود الأحفوري العامل الرئيسي عن أكثر مننصف نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الألمنيوم العالمية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعتبر الألمنيوم مادة أساسية لتطوير المجتمعات الأكثر استدامة، والأهم من ذلك تصنيع الألمنيوم بطريقة مستدامة. تمثل شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم دليلاً على أدائنا المتميز وجودة أعمالنا في هذا المجال، ونفخر بحصول جميع أصولنا التشغيلية على شهادات الاستدامة". وأضاف: "نهدف إلى بدء إنتاج المعدن المعتمد من مبادرة رعاية الألمنيوم خلال العام المقبل، والتحول إلى إنتاج الألمنيوم المعتمد فقط بحلول العام 2030".

من جانبها، قالت فيونا سولومان، الرئيس التنفيذي لمبادرة رعاية الألمنيوم: "نهنّئ الإمارات العالمية للألمنيوم لحصول جميع أصولها التشغيلية على مستوى العالم على شهادات الأداء المتميز في الاستدامة. ففي العام 2019، كانت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الأداء المتميز في الاستدامة من مبادرة رعاية الألمنيوم لمصهر الطويلة في الإمارات العربية المتحدة. وقد حصلت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم مؤخراً على أول شهادة للأداء المتميز في الاستدامة في أفريقيا، وذلك لعملياتها ذات الطابع المستدام في دولة غينيا، والتي تُعد ثاني أكبر مُنتج للبوكسيت في العالم، ويتم فيها أيضاً اختبار التزام الصناعة بهذا المبدأ". وأضافت: "إن هذا الإصرار يؤكد سعي الإمارات العالمية للألمنيوم لحصول جميع مواقعها على شهادات الاستدامة على أهمية وإمكانية تطبيق معايير الأداء التي تضعها مبادرة رعاية الألمنيوم في جميع العمليات التشغيلية المتنوعة ويعزز دور هذه المعايير في تعزيز الممارسات المسؤولة عبر سلسلة قيمة الألمنيوم بأكملها".

وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى مبادرة رعاية الألمنيوم في العام 2017. وقد حصل موقع الطويلة التابع للشركة على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في العام 2019، فيما حصل موقع الشركة في جبل علي على هذه الشهادة في العام 2021، إضافة إلى حصول شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم على الشهادة في وقت سابق من هذا العام. جدير بالتنويه إلى أن معايير أداء الاستدامة التي وضعتها مبادرة رعاية الألمنيوم تتضمن أكثر من 100 شرط من الشروط البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة. ويتم منح شهادة الاستدامة بعد إجراء عملية تدقيق مستقلة صارمة تتناول سياسات الشركة وممارساتها وأدائها.

يتطلب بيع وتوزيع المعدن المعتمد من مبادرة رعاية الألمنيوم أولاً الحصول على شهادة معايير سلسلة المسؤوليات التابعة لمبادرة رعاية الألمنيوم، والتي تحدد معايير إدارة توريد المواد الخام وأنظمة المحاسبة في كل خطوة من سلسلة قيمة الألمنيوم. واستناداً إلى تدفقات المواد المخطط لها حالياً من كل من الأصول المملوكة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وموردي البوكسيت والألومينا الخارجيين، يمكن اعتماد حوالي نصف إنتاج الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2024 من المعدن المصبوب من قبل مبادرة رعاية الألمنيوم، بمجرد الحصول على شهادة سلسلة المسؤوليات.

بدأت مصفاة الطويلة للألومينا الإنتاج في العام 2019، بعد استثمار نحو 3,3 مليار دولار في تطويرها، وتعمل المصفاة على تحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، وهي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم. وفي العام 2022، أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2,43 مليون طن من الألومينا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرتها الإنتاجية الأصلية، إذ يلبّي هذا المنتوج 47% من إجمالي متطلبات الألومينا لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تم دمج الشهادات المنفصلة الحالية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لعمليات الصب في الطويلة وجبل علي، وشهادتها الجديدة لمصفاة الطويلة للألومينا، في شهادة واحدة لجميع عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن تنزيل الشهادة وتقرير التدقيق الموجز عبر هذا الرابط.

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نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاً متكاملاً للألمنيوم، بدءاً من عمليات تعدين البوكسيت وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي.

وتدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2022، باعت "الإمارات العالمية للألمنيوم" 2.72 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2022، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 78% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير 48,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 6,800 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطن إماراتي.

وقد انصب تركيز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار لأكثر من 30 عاماً، واستخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت باستبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة وتزويدها بتقنيات حديثة. وفي عام 2016 أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي.

وبصفتها شركة وطنية مسؤولة، تحرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الالتزام والوفاء بالمسؤوليات المجتمعية والبيئية التي أخذتها على عاتقها عبر مختلف أنشطتها، وبمستوى يضاهي التزام شركات المعادن والتعدين الرائدة في العالم.

وفي عام 2017، أصبحت "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وفي عام 2019، أصبح موقع الشركة في الطويلة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة "مبادرة رعاية الألمنيوم" وذلك عن ممارسات أداء الاستدامة، ثم مُنحت الشهادة لموقع الشركة في جبل علي عام 2021، وحصلت غينيا ألومينا كوربوريشن الشركة المملوكة بالكامل للإمارات العالمية للألمنيوم على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2023، كما حصلت مصفاة الطويلة للألومينا في وقت لاحق من العام 2023 على شهادة الاستدامة، وهكذا حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الآن على شهادات الاستدامة لجميع عملياتها في أنحاء العالم وفقاً للمعيار العالمي في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مطلع 2021، بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أُسست في العام 2014 إثر اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد بدأ الإنتاج من مصهر دوبال جبل علي للألمنيوم في عام 1979. وتبلغ مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي نحو خمسة كيلومترات مربعة، أي أكبر من مساحة دبي مول بخمسة أضعاف.

وبدأت عمليات الإنتاج في شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" عام 2009، وكان مصهر الطويلة أضخم مصهر منفرد للألمنيوم في العالم عند اكتماله. ويُذكر أن مساحة موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة 6 كيلومترات مربعة، أي ما يوازي ستة أضعاف مساحة جزيرة المارية.

وتملك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطات طاقة خاصة بها في كلا الموقعين، حيث تلبي احتياجاتها من الكهرباء. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في الشركة 6,474 ميغاواط، لتكون بذلك ثالث أكبر مولد للكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة مياه وكهرباء أبوظبي". كما تقوم الشركة بإنتاج المياه من وحدات تحلية المياه التابعة لها.

بدأت الإمارات العالمية للألمنيوم عمليات الإنتاج من مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبريل 2019، وتعد مصفاة الطويلة للألومينا الأولى من نوعها في الدولة والثانية في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم المشروع بتقليل اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة من الخارج، وتزويد الشركة بأكثر من 45% من احتياجاتها من الألومينا عند عملها بكامل طاقتها.

كما بدأت شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن" المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير البوكسيت من جمهورية غينيا في غرب إفريقيا في أغسطس 2019، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في جمهورية غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae

