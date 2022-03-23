نظمت شركة اي كارير يوم الجمعة ٢٠٢٢/٣/١٨ ولمدة يومين مؤتمر "الإبداع لسلاسل الإمداد واللوجستيات" للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة ٦٠ شركة وحضور أكثر من ٢٠٠٠ شخص و ٢٠٠ متحدث .

وأقيم اليوم الأول للمؤتمر، الذي انطلق بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد واللوجستيات"، بشكل افتراضي ، واليوم الثاني أمس كان في الحرم اليوناني بوسط القاهرة الموافق يوم 19 مارس، حسب بيان للمنظمين اليوم.

ويعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع كل المهتمين والمتخصصين بمجال سلاسل الإمداد واللوجستيات سواء رواد الأعمال، ورجال الصناعة والخبراء المصريين والدوليين وجهات حكومية ومؤسسات دولية.

وتسعى الشركة المنظمة للمؤتمر( اي كارير) لنجاح أكبر هذا العام حيث قامت منظمة العمل الدولية بتبني المؤتمر مع لفيف من الشركات المعروفة والمؤثرة في المجال .

وأكد هشام العركي أحد مؤسسي المؤتمر في تصريح اليوم عن أهداف المؤتمر في جولته الثالثة وأهمها تغطية أهم التطورات في مستقبل هذا المجال على الصعيد الدولي والمحلي خاصا بعد جائحة كورونا، كما أنه سيقوم بتسليط الضوء على المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير حركة النقل والطرق في البلاد بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية ودعم التصدير.

و كشف العركي عن تخصيص جناح كامل للشركات الناشئة لعرض الأفكار على الحاضرين من مستثمرين وشركات كبرى بالإضافة الى توضيح أهمية التحول الرقمي بالسوق المصري ودور وأهمية توطين الصناعة المحلية ، والعمل أكثر علي زيادة الصادرات المصرية .

و قال المدير التنفيذي للشركة المنظمة أكرم مروان إن المؤتمر يحتوي علي عدد ساعات تعليمية أكثر من 120 ساعة ، و هو الأكبر في العالم ، و تحتوى تلك الساعات علي محتوى يعرض كل التحديات عن طريق جمع كل أطراف المجال ومحاولة التغلب علي هذه التحديات.

وكشف مروان ان المؤتمر خلال العامين الماضيين قد قام بحضوره اكثر من 4000 شخص ، 500 متحدث ، وتواجد اكثر من 100 شركة عارضه وتم عرض أكثر من 500 ساعة من المحتوى العلمي.

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