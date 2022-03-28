انضمام FiAfrica”" و “Propak MENA” كشركاء للمعرض للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح نسخة 2021

المخبوزات والحلويات إضافة جديدة لمعرض إفريقيا للتصنيع الغذائي 2022 لخدمة الطلب المتزايد عليها في الأسواق يصاحب المعرض ورش عمل متخصصة ممتدة على مدار الأيام الثلاث بالإضافة الي فرص للتواصل على مدار العام

القاهرة: تعلن شركة إنفورما ماركتس، الرائدة في تنظيم المعارض في العالم، عن إطلاق النسخة العاشرة من معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "Africa Food Manufacturing" في مايو2022، إذ يعقد المعرض للعام الثاني على التوالي بالاشتراك مع أثنين من أكبر المعارض في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وهما معرضي "ProPakMENA"، و"FiAfrica"، وذلك لتقديم حلول مبتكرة والوصول إلى السوق الإقليمية عقب النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2021. وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة 29 –31 مايو المقبل، بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC) في القاهرة، مصر. واستمرارًا لنجاح نسخة 2021، وتماشيًامع أهداف المعرض، سيتم عقد المعرض هذا العام بالاشتراك مع علامتين تجاريتين عالميتين تحت سقف واحد، وهما معرض تصنيع المكونات الغذائية "Fi Global" الذيتم تأسيسه حاليا في 11 دولة مختلفة حول العالم، يأتي بنسخته الإقليمية "FiAfrica"، ومعرض تغليف المواد الغذائية "ProPak Global" والمتواجد بقوة في 6 دول مختلفة، سيشارك بنسخته الإقليمية "ProPak MENA".وفي هذاالسياق، قال مصطفى خليل، مدير عام المعرض: "لدينا التزام استراتيجي لتأكيد دورنا الرائد في دعم توجهات الدولة المصرية على محورين رئيسين: الأول توطين وتطوير الصناعات الوطنية، والثاني التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وهو ما نحرص عليه في التخطيط للمنصات التي نطلقها"وأضاف خليل: " هذا العام، نخطط لتطوير صناعة الأغذية في إفريقيا جنبًا إلى جنب مع المبادرات الجارية للإصدار، للمساهمة بشكل كبير في دعم المواهب الناشئة الجديدة والأفكار المبتكرة من خلال مسابقة للشركات الناشئة والتي ستقام لأول مرة خلال 2022، حيث يمكن أن تصل الجوائز الماليةالى 500 ألف دولار." ويشتهر معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "Africa Food Manufacturing" بمبادراته ومساهمته الكبيرة في الصناعة التي تقدر بملايين الدولارات، بهدف الجمع بين المهنيين والخبراء الإقليميين والعالميين في صناعةالأغذية والمشروبات في مكان واحد، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية للمكونات الغذائية، والتصنيع، والتعبئة، والخدمات اللوجستية. الهدف الرئيسي من المعرض الإفريقي للتصنيع الغذائي هو تزويد السوق بالمعلومات المطلوبة طوال العام وخلق فرص تواصل لاحصر لها، وكل هذا يتم من خلال باقة من الندوات الإلكترونية،وتقارير السوق، والأخبار، إلى جانب استضافة المعرض على أساس سنوي للسماح بالاتصال بين جميع الأطراف المعنيةوتسهيله. أيضًا، واستجابة لطلب السوق المتزايد،تعد المخبوزات والحلويات إضافات جديدة للقطاعات المدرجة في المعرض هذا العام، حيثمن المتوقع أن ينمو سوق منتجات المخابز والحلويات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2٪ بحلول عام 2025، في حين أن سوق الشكولاتة وحده من المتوقعأن يصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، إذ تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 6.72٪ خلال نفس الفترة. وسيسمح الحدث للشركات ذات الصلة بالحصول على مزيد من الرؤية وإقامة المزيدمن الاتصالات عبر سلسلة القيمة بأكملها، مما يجعل الحدث بمثابة محطة واحدة في نهاية المطاف للصناعة ككل. وتماشيًا مع هدف المعرض المتمثل في ربط خبراء الصناعة وإنشاء شبكة ضخمة من المهنيين، يقدم المعرض برنامجًا للمطابقة، حيث يقوم ممثلو المعرض بتنسيق الاجتماعات المجدولة مسبقًا للعارضين والزائرين ذوي الصلة عبر جميع الأنشطة التجارية المغطاة بناءً على الاهتمامات المشتركة لضمان أقصى نتيجة لكلا الطرفين. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المعرض سيشمل برنامج لاستضافة المشترين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لجلب المزيد من الفرص التجارية للعارضين والشركاء. من المقرر أن تكون النسخة العاشرة من المعرض الإفريقي للتصنيع الغذائي هي أكبر نسخة في تاريخ المعرض، بمشاركة أكثر من 300 شركة من 20 دولة. ومن المتوقع أن يستضيف المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 8000 زائر محلي ودولي. وبالإضافة لذلك، سيصاحب المعرض مؤتمر ومجموعة من ورش العمل التي ستمتد على مدار جميع الأيام وستكون متخصصة في "المكونات الغذائية وتصنيعها"، و"التعبئةوالتغليف واللوجستيات". هذه الورش ستساهم في التعرف على أحدث التقنيات بالإضافة إلى السماح بتبادل الخبرات المختلفة.

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