خلال مايو 2022



القاهرة- أعلنت شركة إنفورما ماركتس، الرائدة في مجال تنظيم المعارض في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق النسخة الخامسة من معرض نكست موف العقاري "Nextmove" في الفترة من 26 إلى 28 مايو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (CICC) بمدينة نصر القاهرة.

سيضم المعرض عددًا من مطوري العقارات المحليين، الذين سيقومون بعرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية المصممة لتلبية احتياجات كلا من مشتري المنازل والمستثمرين. لذا فهي فرصة رائعة للذين يتطلعون إلى العثور على منزل أحلامهم أو الذين يبحثون عن فرصتهم الاستثمارية القادمة في مصر.

يُعرف معرض " نكست موف" بكونه وجهة للعقارات المتميزة وربط جميع المطورين تحت سقف واحد، كما يستهدف المعرض جيل الشباب ويهدف إلى خلق فرصة فريدة للمهتمين بمجال العقارات، من خلال عرض عدد كبير من العروض الترويجية التي تسهل عملية البحث عن العقارات والوحدات المناسبة لشرائها، وسيضم المعرض عددًا من المشاريع التي تم الإعلان عنها حديثًا والتي تم تطويرها أيضا، حيث تتنافس الشركات على تقديم الخيار الأفضل للاستثمارات المضمونة طويلة الأجل. وسيستفيد الزوار من العروض العقارية الحصرية خلال المعرض والتي تشمل خطط الدفع التي تناسب جميع الفئات.

وفي هذا السياق، صرح روبير دانيال، مدير معرض Nextmove قائلاً: “هذا العام، نحن متحمسون لتزويد زوارنا بعدد من الفرص المختلفة، التي تمكنهم من المساهمة في الاستثمار المصري. فلقد كان السوق المحلي مزدهرًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث شهد معدل تطور كبير في جميع أنحاء البلاد ". مؤكدا أن السوق المصري لديه الكثير ليقدمه، كما اجتهد عملاؤنا لتوفير أنسب خطط للسداد وتقديم مجموعة واسعة من العقارات التي تلبي جميع الأذواق. وأضاف روبير أن الحكومة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تشجيع المشترين على الاستثمار في بلادهم، حيث أطلقت عددًا من المبادرات التحفيزية التي دعمت بقوة قطاع العقارات المحلي.

واستطرد روبير: “يستهدف Nextmove أيضًا توفير الفرصة لشركات العقارات لعرض مشاريعها والتواصل مع المشترين الجادين، حيث نعمل كحلقة وصل بين الباحثين عن عقار والشركات المطورة على حد سواء، فهدفنا هو جمع أكبر قدر من الشركات المطورة في وقت واحد وتحت سقف واحد لنعطي الفرصة للمشترين للمقارنة بين خيارات متنوعة ونوفر وقت وجهد البحث، من أجل تزويد المستهلك النهائي بما يبحث عنه بالضبط ".

وتشمل قائمة العارضين في NextMove 2022 على سبيل المثال لا الحصر شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، شركة أكام للتطوير والتنمية العقارية، ديار مصر للتطوير العقاري، لوكيشنز للتطوير العقاري، تاج مصر للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العقاري، جيتس للتطوير العقاري، أرقى للتطوير العقاري، شركة ريل مارك للتسويق العقاري، شركة ام بي جي للتطوير العقاري، والكثير من شركات التطوير العقاري المتميزة.

ويمكنك التسجيل كزائر للحدث عبر الرابط الآتي، لتجنب أي زحام عند زيارة المعرض والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

#بياناتشركات

- انتهى -