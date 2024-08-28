تشكّل النساء 71% من القوى العاملة المواطنة في المصرف

أبوظبي: نظّم "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، جلسة حوارية في مقره الرئيسي للاحتفال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ومناقشة سبل تعزيز مساهماتها في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤكد التزام المصرف وجهوده الدؤوبة نحو تمكين المرأة الإماراتية في القطاع المالي. أدارت المناقشة السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة "كوادر".

وتتماشى هذه الجلسة الحوارية مع جهود المصرف الرامية إلى توفير بيئة عمل متنوعة وشاملة، وتمكين ودعم المرأة. ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي من الجهات الرائدة في جهود تمكين المرأة، ولا سيما في القطاع المالي، وهو قطاع لم تحظ النساء فيه بالتمثيل الكافي بعد. ويتمتع المصرف بنسب مميزة من التمثيل النسائي، حيث تشكّل النساء 71% من جميع الإماراتيين العاملين بالمصرف. كما هدفت الجلسة الحوارية التي نظمها المصرف أيضاً إلى تسليط الضوء على قصص ملهمة تشجع وتحفز جميع النساء وتذكرهن بأهمية السعي نحو تحقيق أهدافهن وطموحاتهن في مختلف المجالات المتخصصة.

شارك في الجلسة الحوارية نخبة من المتحدثات المتميزات وهن الرائد حمدة حارب النعيمي من شرطة أبوظبي، والدكتورة شفيقة العامري، رئيسة جمعية رائدات الأعمال الإماراتيات، والدكتورة خديجة أحمد الداغر، مديرة المكامن في شركة أدنوك، والدكتورة أمينة الماجد، رئيس جمعية المرأة سند الوطن والمختصة في الإدارة والتنمية البشرية. وقد قدمت هذه النساء البارزات وجهات نظر فريدة من مجالاتهن المختلفة، مما يعكس الطيف الواسع من المساهمات التي تقدمها المرأة الإماراتية.

وصرحت السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة "كوادر": "يمثل يوم المرأة الإماراتية فرصة مهمة لترسيخ مساهماتها المميزة في مسيرة تقدّم وطننا. ونلتزم في مصرف أبوظبي الإسلامي بتعزيز وتوفير بيئة محفزة تساهم في تمكين المرأة ومساعدتها على التفوق والإنجاز. نحن فخورون بالتمثيل القوي للمرأة في جميع أنحاء مجموعتنا، لا سيما في المناصب القيادية، ونظل ملتزمين بتطوير مهارات وقدرات قائداتنا. وإن الجهود المبذولة لتعزيز التنوع في بيئة العمل تُظهر نتائج إيجابية وتتجاوز المعايير الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة."

وقد نظم المصرف أيضاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في مقره الرئيسي فعاليات احتفالية متنوعة تضمنت معرض للأسر المنتجة، وهي مبادرة تنسجم مع توجهه الرامي إلى دعم الأنشطة على نطاق المجتمع المحلي ذات الصلة بجوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

يشهد قطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات تحولاً كبيراً من حيث تمكين المرأة. وتعمل المؤسسات المالية حالياً على توفير فرص جديدة وتجهيز النساء بالأدوات الضرورية والثقة اللازمة للتفوق في هذا المجال. ومع استمرار مصرف أبوظبي الإسلامي في تعزيز جهود تمكين المرأة وتطويرها، تأتي هذه الجلسة الحوارية كتذكير بالإمكانيات اللامحدودة التي تمتلكها المرأة الإماراتية ودورها الحيوي في صناعة مستقبل الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات