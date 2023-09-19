نسبة التوطين في المصرف 45%

أبوظبي: يشارك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، في معرض الإمارات للوظائف (رؤية)، الحدث السنوي الذي يوفر فرص عمل وتدريب للشباب الإماراتي والذي تقام فعالياته على مدار ثلاثة أيام من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري. ويستهدف المصرف من مشاركته، اجتذاب الكوادر الوطنية المميزة ودعم مساعي حكومة الإمارات لتعزيز جهود التوطين في قطاع المصارف والخدمات المالية.

وتعد مشاركة "مصرف أبوظبي الإسلامي" المستمرة في معرض رؤية للتوظيف، بمثابة شهادة على التزامه بتمكين الشباب والمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في دولة الإمارات في القطاع المصرفي، ويؤكد على التزام المصرف المتواصل تجاه الكوادر المهنية الطموحة في الدولة.

وصرحت السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في "مصرف أبوظبي الإسلامي": "انطلاقاً من اهتمامنا بتمكين ودعم الكفاءات والكوادر الوطنية، نفخر بمشاركتنا المستمرة بمعرض الإمارات للوظائف ’رؤية‘. ونحرص من خلال تواجدنا على ترجمة هذا التوجه لدعم ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفخر اليوم بنسبة توطين رائدة على مستوى القطاع المصرفي تبلغ 45%. إننا في مصرف أبوظبي الإسلامي نسير وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى دعم الشباب الإماراتي وتعزيز انخراطهم في القطاع المالي، وينصب التركيز الرئيسي لاستراتيجية الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي على توظيف ورعاية وتطوير الكوادر الوطنية وتقديم الدعم لموظفيه من مواطني الدولة من خلال برامج القيادة مما يوفر للموظفين فرصة اكتساب خبرات إدارية عملية.”

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد وظّف في العام المنصرم 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى المصرف بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ولا يتجاوز هذا الإنجاز أهداف وتوقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فحسب، بل يظهر أيضا تفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في رعاية وتطوير المواهب المحلية.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 182 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.