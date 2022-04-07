دعماً لحملة إطعام الطعام التي توفر شبكة أمان غذائي عابرة للحدود في 50 دولة

مصرف أبوظبي الإسلامي: نفتخر بتوحيد جهودنا مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والجهات المعنية لدعم الجهود العالمية للحد من مشكلات الجوع في أكثر من 50 دولة حول العالم

المبادرة تستقبل التبرعات من الأفراد والمؤسسات عبر أربع آليات معتمدة هي الموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومركز الاتصال والحساب المصرفي الخاص بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تبرعه بمبلغ مليون درهم لجهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة والهادفة لدعم الفقراء والمحتاجين وتجميع جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل إغاثة الملايين ممن يعانون الجوع أو سوء التغذية في 50 دولة تشملها المبادرة.

وتوفر مبادرة المليار وجبة التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل

مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، شبكة أمان غذائي لمن يعانون من أشد حالات انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات الأقل حظاً.

ويتيح التبرع الذي قدمه المصرف تأمين مكونات أساسية من مواد غذائية أساسية قابلة للتخزين أو طرود تموينية أو قسائم فورية إلكترونية يتم توزيعها بشكل مباشر للمحتاجين في أماكن تواجدهم في المجتمعات التي تغطيها المبادرة.

وقال متحدث باسم مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا في مصرف أبوظبي الإسلامي أن نكون جزءاً من حملة "المليار وجبة" لشهر رمضان المبارك هذا العام، وأن نساهم في مد يد العون للمحتاجين والأسر المتعففة وتوفير الدعم الغذائي لهم والتغلب على تحدي الجوع في العالم أجمع. كما نفتخر بتوحيد جهودنا مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والجهات المعنية لدعم الجهود العالمية للحد من مشكلات الجوع في أكثر من 50 دولة حول العالم. ونتطلع لتقديم كافة الدعم اللازم تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في نشر الخير لاسيّما وأن المبادرة تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وانطلاقاً من حرص المصرف على إرساء أرقى معايير المسؤولية المجتمعية.

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب

المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

مصرف أبوظبي الإسلامي

ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي أحد أكبر بنوك التجزئة في دولة الإمارات، بشبكته التي تضم 88 فرعاً. ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي منحته صحيفة "فاينانشال تايمز" لقب "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة "، سجلًا غنيًّا من المنتجات المبتكرة التي يوفرها لعملائه. ولدى المصرف فروع إقليمية في عدد من البلدان كمصر حيث يملك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق.

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