منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" تطلق أولى دورات "وايزر كيرز" التدريبية التي تستهدف توفير حلول عملية ومستدامة لتحسين الظروف المعيشية ضمن المجتمعات

الدورة التدريبية تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين وضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة ومستدامة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

الدورة التدريبية بالشراكة مع "انرجي اكشن بارتنرز" و"آرك باور" و"باور هير"

مشاركة 14 فتاة من منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" والمجتمع المحلي حيث خضعن لتدريب عملي وميداني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن اختتام أول دورة تدريبية ميدانية في رواندا مخصصة للفتيات في المجتمعات الريفية الواقعة خارج نطاق الشبكة بهدف تعليمهن كيفية الاستفادة من حلول الطاقة النظيفة المتاحة بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأقيمت النسخة الأولى من الدورة التدريبية في منطقة "غاتسيبو" تحت عنوان "توفير الطاقة في المناطق الريفية: تصميم وتنفيذ نظم طاقة شاملة للمجتمعات المحلية" في إطار جهود برنامج "وايزر كيرز" الذي تم اطلاقه هذا العام ويركز على تفعيل دور المنتسبات لبرنامج "الرائدات" التابع للمنصة من خلال إشراكهن في برامج تعليمية عملية ومتعددة التخصصات تركز على تعزيز مقومات التنمية المستدامة ضمن المجتمعات. ويوفر برنامج "الرائدات" الذي تم اطلاقه عام 2018 ويمتد على مدار العام للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 35 عاماً ورش عمل تعليمية وفرصاً للتواصل مع الخبراء العالميين، ويحفزهن على أن يصبحن رائدات أعمال يسهمن بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وضمت الدورة التدريبية التي امتدت لستة أيام 14 فتاة شملت تسع مشاركات من برنامج "الرائدات" وخمس فتيات من المهنيات في رواندا، حيث شاركن في سلسلة من المحاضرات والمشاريع العملية أشرف عليها خبراء عالميين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وتم التركيز على أربعة مجالات هي تقنيات نظم الطاقة ونماذج الخدمة؛ ونماذج توفير وتمويل مصادر طاقة للأعمال؛ وشمل كافة شرائح المجتمع وتحقيق التغيير الاجتماعي والتنمية البشرية؛ والتكيف المناخي.

وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر": "نحن فخورون بإقامة دورة برنامج "وايزر كيرز" التدريبية لتوفير الطاقة في المناطق الريفية والتي تأتي في إطار جهود "مصدر" لتمكين الفتيات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الاستدامة في مجتمعاتهن وحول العالم".

وأضافت الدكتورة فواز: "يهدف برنامج "وايزر كيرز" من خلال نهج متعدد التخصصات يركز على تطوير المهارات العملية وتعزيز الأساسيات التقنية وتبني نماذج أعمال عملية، إلى إتاحة المجال أمام الفتيات المشاركات للتواصل وإثراء تجربتهن من خلال توفير فرص التبادل الثقافي والعمل بشكل جماعي لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة عبر تسريع الانتقال الى الطاقة النظيفة في المجتمعات الريفية الواقعة خارج نطاق الشبكة".

وشملت قائمة الخبراء الذين أشرفو على الدورة التدريبية أيو عبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك في "انرجي اكشن بارتنرز" في ماليزيا؛ وايفان أسيمو، المستشار التقني للمشاريع خارج الشبكة في فرع "انرجي اكشن بارتنرز" في رواندا؛ وايريكا ماتاسي غاتيكا، المؤسس المشارك ورئيس فريق "لاف أت هاندس" في رواندا؛ ود. سكوت كينيدي، الرئيس التنفيذي المشارك في "انرجي اكشن بارتنرز" والرئيس التنفيذي لشركة "كلير سكاي باور" في بوسطن.

وكان قد تم إطلاق منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" من قبل شركة "مصدر" وجائزة زايد للاستدامة على هامش فعاليات الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر عام 2015، بهدف تخفيز النساء على لعب دور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

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