قطر: اختتمت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الذكي والمستدام، النسخة الأولى من فعالية "داون تاون تك" بنجاح، حيث تحولت براحة مشيرب إلى مركز تكنولوجي تفاعلي استقطب أكثر من 130,000 زائر على مدار يومين لاستكشاف مستقبل التكنولوجيا.

جمعت الفعالية نخبة من الشركات والمؤسسات التكنولوجية الرائدة بما في ذلك لخويا، وزيكر، ونادي ملاك تسلا، وسنونو، مما يؤكد مكانة قطر المتنامية كمركز للابتكار التكنولوجي في المنطقة. وتضمنت الفعالية أربع مناطق متخصصة مخصصة للذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة، مترابطة من خلال تصميم يحاكي الجهاز العصبي المركزي ويرمز إلى التناغم بين الإبداع البشري والابتكار التكنولوجي.

وقال المهندس أحمد الكربي، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مشيرب العقارية: "يمثل داون تاون تك التزامنا بجعل التكنولوجيا في متناول الجميع وأكثر تفاعلية. وبصفتنا مشغلين لواحدة من أكثر المدن الذكية تطوراً في العالم، مع أكثر من 650 ألف جهاز متصل بإنترنت الأشياء، أردنا إنشاء منصة تفاعلية يمكن لمجتمعنا من خلالها تجربة مستقبل التكنولوجيا بشكل مباشر."

واستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الابتكارات التكنولوجية على مدار الفعالية، من العروض الحية المذهلة للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أحدث تقنيات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء. كما تضمنت الفعالية عروضاً مميزة للمركبات ذاتية القيادة، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية.

وقال كريستوفر بريستون، المدير التنفيذي لشركة بلو ليك موتورز: "إن تشجيع قطر لحلول التنقل المبتكرة يجعلها المكان المناسب لتمثيل مستقبل النقل وتحويله إلى واقع. و لذلك يسعدنا العمل مع رواد أعمال يشاركوننا نفس الرؤية في هذه الفعالية التي أقيمت في مشيرب قلب الدوحة٫ لكونها المكان المثالي لاستعراض تكنولوجيا السيارات من الجيل القادم."

نجح داون تاون تك في جمع عشاق التكنولوجيا والمتخصصين في القطاع والمبتكرين للاحتفاء بنقطة التقاء الإبداع والابتكار. وقد خلقت المناطق المتخصصة والعناصر التفاعلية للفعالية منصة للحوار الهادف وتبادل المعرفة. ولعبت مشيرب قلب الدوحة دوراً محورياً، حيث قدمت مثالاً حياً لمبادئ المدينة الذكية قيد التطبيق. وبفضل بنيتها التحتية المتطورة وتصميمها الحضري الذكي، تجسد المنطقة كفاءة استخدام الطاقة والاتصال السلس والنهج الذي يركز على المستخدم في التخطيط الحضري.

نبذة عن مشيرب العقارية

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

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