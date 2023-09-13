الشارقة : انطلقت فعاليات مسابقة "تحدي الجامعات" التي تنظمها جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وعلى هامش فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.

ويشارك في "تحدي الجامعات" في نسخته الثانية، 23 فريقاً من 15 جامعة داخل وخارج الدولة وهي ( جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، جامعة زايد، جامعة أبوظبي، جامعة عجمان، جامعة أم القيوين، جامعة دبي، كليات التقنية العليا، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العين، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة السلطان قابوس، جامعة القاهرة، الجامعة الأردنية) حيث يقدم كل فريق فكرة أو مبادرة أو تطبيق أو مشروع حول تفعيل مفهوم الاستدامة في الاتصال الحكومي تزامناً مع عام الاستدامة 2023، كما وتضم لجنة التحكيم نُخبة من الخبراء في الاتصال الحكومي من داخل وخارج الدولة، وسيتم الإعلان عن الثلاثة فرق الفائزة بالتحدي في ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وأشار الأستاذ عبدالله عبدالكريم- المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في كالة أنباء الإمارات- وعضو في لجنة التحكيم إلى " شهدنا خلال اليوم الأول من تحكيم المسابقة أفكاراً ومشاريع واعدة، نتطلع من خلالها لمساهمة الطلبة في وضع حلول لتحديات عديدة يواجهها العالم نحو تحقيق مستقبل مستدام، كما وأننا خلال النسخة الثانية من تحدي الجامعات استلمنا العديد من المشاركات بما يعادل ضعف المشاركات في النسخة الأولى، حيث تسعدنا مشاركة فرق من دول الوطن العربي ( سلطنة عمان، الجمهورية المصرية، والمملكة الأردنية الهاشمية)."

واستعرضت الفرق المشاركة في التحدي خلال اليوم الأول والثاني عدداً من المشاريع المبتكرة مثل : مشروع "نلسا " لفريق المملكة الأردنية الهاشمية الذي يهدف إلى تقليل استهلاك الثروة المائية في البرامج الزراعية وربطها بروبوت "مساعد للمزارع" يرسل له تنبيهات إلكترونية يصف فيها حالة النباتات سواء كانت تحتاج كميات أكبر أو أقل من المياه، ومشروع جامعة زايد ( (west matchلربط القطاعات الحكومية والخاصة لإدارة النفايات، كما قدمت كليات التقنية العليا في أبوظبي مشروعاً بعنوان " الهواء تحت الأرض" بابتكارهم فلتراً من قشر الأرز للتقليل من نسبة الكربون في المواقف الأرضية في المجمعات العامة، ومن جهتها قدمت جامعة الإمارات مشروع " Save the Plane" وجامعة الشارقة الأمريكية مشروع " Lean&Green"وغيرها.

وعلى هامش فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نظمت جامعة الإمارات جلسة حوارية بعنوان "دور الإعلام والتعليم في التنمية المستدامة" حيث ناقش فيها المتحدثين : الدكتورة درية شرف الدين-رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب في مصر، و الدكتور أحمد مراد -النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، و الدكتور عماد السيوف -مدير مكتب الاستدامة بجامعة الشارقة- وأدارت الجلسة الأستاذة غالية الأحبابي-مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جامعة الإمارات، عدداً من المحاور المتعلقة بدور مؤسسات التعليم والجهات الإعلامية المختلفة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام2030.

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