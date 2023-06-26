استعرضت مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة في الحدث كدائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للاكتتاب ومكتب أبوظبي للمقيمين، مكانة أبوظبي وقوتها في مجال إدارة الأصول والثروات.

أبوظبي: تشارك جهات ومؤسسات كبرى في أبوظبي، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للاكتتاب ومكتب أبوظبي للمقيمين وسوق أبوظبي العالمي، في منتدى صناديق الاستثمار " IMPOWER" الذي تقام أعماله على مدار يومي 27 و28 يونيو 2023 في مركز "جريمالدي" للمعارض والمؤتمرات في مونتي كارلو بموناكو. حيث يصنف هذا الحدث المرموق بأنه أكبر مؤتمر لإدارة الأصول والثروات في أوروبا، ويجتذب أكثر من 1400 جهة عالمية رائدة تمثّل أكثر من 60 دولة.

ويشارك في منتدى صناديق الاستثمار " IMPOWER” أكثر من 500 من مدراء الأصول والثروات و400 من كبار المستثمرين في الصناديق ومالكي الأصول، حيث يعد المنتدى بمثابة منصة كبرى تجمع قادة القطاع من أجل تعزيز التواصل والتعاون واستكشاف الفرص الجديدة على ساحة قطاع إدارة الأصول التي تشهد تطورات مستمرة.

لقد نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المؤثرين الدوليين في قطاع إدارة الأصول، مستفيدة من قوة ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 300 مليار دولار أمريكي في العام 2022. كما نجحت الصناديق السيادية لأبوظبي، ومن بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة "القابضة" (ADQ) أبوظبي ومبادلة، في تكريس مكانتها المعترف بها عالميًا في هذا القطاع، وذلك بفضل دعم أنشطتها في استثمارات رأس المال المؤسسي. كما أسهمت بيئة الأعمال الجذابة في الإمارة وأطرها التنظيمية الحديثة وقدرتها على توفير فرص الوصول إلى العديد من الأسواق المتنوعة، في تحقيق النمو المستمر للإمارة كمركز مزدهر في مجال إدارة الأصول.

وكما لعب سوق أبوظبي العالمي دورًا أساسيًا في دفع مسيرة التطور الاستراتيجي لأبوظبي، من خلال تعزيز المنظومة الاقتصادية الشاملة، والمساهمة في النمو المستدام داخل دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، حيث أسهمت أطر سوق أبوظبي العالمي التنظيمية المتكاملة والتزامه بالتعاون ودفع جهود الابتكار في ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي رائد يوفر بيئة عمل جاذبة لشركات إدارة الأصول والمختصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ورواد القطاع الذين يسعون للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة ومن المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".

ويمثل سوق أبوظبي العالمي في منتدى صناديق الاستثمار " IMPOWER" آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، والذي سيشارك كمتحدث في الجلسات الحوارية الرئيسية والعروض التقديمية. حيث يؤكد حضور سوق أبوظبي العالمي في هذا الحدث على التزام السوق بصياغة مستقبل القطاع من خلال تعزيز مجالات التعاون وتحفيز الابتكار والنمو المستدام.

وتعليقاً على مشاركة السوق قال آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا المشاركة في منتدى صناديق الاستثمار " IMPOWER" الذي يعد الحدث الأبرز في قطاع إدارة الأصول والثروات على مستوى أوروبا. حيث نجح سوق أبوظبي العالمي في إطلاق مبادرات إستراتيجية وتطبيق أطر تنظيمية متقدمة، جعلت منه وجهة مفضلة للشركات والمختصين العاملين في هذا القطاع. ونتطلع إلى استعراض إنجازاتنا، والتفاعل مع نظرائنا في القطاع، واستكشاف سبل التعاون الجديدة."

وأضاف رامامورثي: "نواصل في سوق أبوظبي العالمي تطوير القطاع، وسنظل ملتزمين بصياغة مستقبل قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام. وتؤكد مشاركتنا في هذا المنتدى المرموق حرصنا على قيادة الابتكار وتعزيز التعاون ودفع النمو المستدام."

ويمثّل منتدى صناديق الاستثمار " IMPOWER" فرصة فريدة من نوعها لأبوظبي ومؤسساتها لتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها ومشاركة الرؤى والتفاعل مع أبرز اللاعبيين الدوليين في القطاع.

ويضم وفد أبوظبي إلى المنتدى ممثلين عن صندوق أبوظبي للاكتتاب، وهو صندوق يبلغ حجمه 1.4 مليار دولار أمريكي أطلقته حكومة أبوظبي لتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على التحول إلى شركات عامة من خلال إدراجها في سوق

أبو ظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أنشط الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط. كما يعد صندوق أبوظبي للاكتتاب جزءً هاماً من المنظومة الشاملة للأعمال والاقتصاد في الدولة، حيث يساهم في نمو وتنوع المشهد الاستثماري ويوفر للشركات إمكانية الوصول إلى التمويل، وبالتالي توفير السيولة للمؤسسين والجهات الراعية. وبذلك، يعد الصندوق أداة فريدة لتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العامة بسرعة وسهولة، أما من الناحية الاقتصادية، فيساعد الصندوق على تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وستركز مشاركة سوق أبوظبي العالمي في منتدى صناديق الاستثمار " IMPOWER"على التغييرات التشريعية الأخيرة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية واستعراض حيوية قطاع إدارة الأصول في الدولة. وقد عكست أرقام العام 2022 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي نموًا بنسبة 56% في حجم الأصول تحت الإدارة، كما شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد شركات إدارة الأصول التي انتقلت حديثًا إلى سوق أبوظبي العالمي، من بينها "راي داليو" و”بريفان هوارد" و"بلاكستون” و "وان أي أم". إن الإنجازات الكبيرة التي حققها سوق أبوظبي العالمي في قطاع إدارة الأصول وغيرها من القطاعات المالية، جعلت منه أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونموًا في المنطقة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

البريد الالكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

كاجا محيسن

الاتصال المؤسسي والإعلام ، سوق أبوظبي العالمي

البريد الالكتروني: media@adgm.com