أطلق مبادرة "نمو" لتمكين رائدات الأعمال في الشارقة

وفر لهن منصات حصرية لعرض وبيع المنتجات والخدمات

شارك "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في فعاليات "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، تجسيداً لالتزامه بتمكين رائدات الأعمال وتعزيز الابتكار والتعاون في المشهد الريادي بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم المجلس رعايته لمنطقة "صُنع في الشارقة"، إحدى المناطق العشر للمهرجان، إلى جانب رعاية مشاركة 8 شركات ناشئة وعلامات في قطاع التجزئة والأغذية والمشروبات، كما شارك المجلس في جلسة نقاشية استضافت قادة قطاع الأعمال، ونظم مجموعة من جلسات التواصل في جناحه التفاعلي المشارك في المهرجان.

وفي تعليقها على النجاح الذي حققه المجلس، قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "تكمن القوة الحقيقية لريادة الأعمال في الروابط الوثيقة التي نبنيها بين رائدات الأعمال والمستثمرين والعملاء، والفرص الجديدة التي نوفرها لعضواتنا، والتي تجسد رسالتنا الرامية لضمان تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز مساهماتهن في الاقتصاد، والارتقاء بدورهن القيادي في تشكيل مستقبل المشهد الريادي، وخلال مشاركتنا في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 قدمنا شهادة حية على دور التعاون والابتكار في تحقيق إنجازات مؤثرة وإحداث تحول إيجابي، ونحن فخورون بعضواتنا وبمساهماتهن في تحقيق هذه الإنجازات".

إطلاق مبادرة "نمو"

وخلال مشاركته في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، أطلق المجلس مبادرة "نمو" التي تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في الشارقة، من خلال توفير منصات حصرية لهن لمساعدتهن على الترويج لخدماتهن وبيع منتجاتهن، وتسعى المبادرة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وترسيخ حضور الأعمال التجارية، وخلق فرص تواصل هادفة لجميع الشركات التي تديرها نساء في إمارة الشارقة.

وفي إطار المبادرة الجديدة التي أطلقها، قدم "مجلس سيدات أعمال الشارقة" الرعاية لمنصات 6 شركات ناشئة إلى جانب علامتين تجاريتين، الأولى في قطاع التجزئة، والثانية في قطاع الأغذية والمشروبات، في المهرجان، حيث وفرت هذه المنصات للشركات الناشئة مساحة حصرية لاستعراض حلولها ومنتجاتها المبتكرة، والتواصل مع العملاء، إلى جانب تعزيز حضورها أمام المستثمرين والموجهين.

تسليط الضوء على إنجازات الشركات الناشئة التي تديرها سيدات

وجسدت رعاية منطقة "صُنع في الشارقة"، التزام "مجلس سيدات أعمال الشارقة" بدعم المواهب المحلية والتميز الريادي، إذ شكلت هذه المنطقة، التي تحظى بدعم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وبنك الشارقة، منصة لتسليط الضوء على إنجازات الشركات الناشئة التي تديرها نساء، والاحتفاء بالمهارات القيادية لسيدات الأعمال في إمارة الشارقة، كما ألهمت المنطقة الزوار بقصص النجاح والمنتجات المبتكرة التي عكست مساهمة المرأة في القطاعات الريادية.

جناح تفاعلي

وشكل الجناح التفاعلي لـ"مجلس سيدات أعمال الشارقة" واحداً من أبرز جوانب المشاركة في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، حيث قدم الجناح للحضور تجارب تفاعلية، تضمنت عرض مبادرات المجلس وبرامجه الرئيسية التي تهدف إلى دعم وتمكين رائدات الأعمال، إلى جانب استضافة عروض تفاعلية وحوارات هادفة، مكنت الزوار من التعرف على الموارد والفرص التي يوفرها المجلس للشركات الناشئة.

جلسة نقاشية

وتضمن برنامج مشاركة "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في المهرجان تنظيم جلسة نقاشية بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، شارك خلالها مريم بن الشيخ، مديرة المجلس، ومحمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وتطرقت الجلسة إلى عدة مواضيع رئيسية تتمحور حول ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز فرص النمو، مقدمة رؤى عملية تلهم الحضور للتفكير في مستقبل مشاريعهم.

-انتهى-

#بياناتحكومية