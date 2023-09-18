شارك قطاع التأمين في كونتكت المالية القابضة ، والذي يتألف من شركتي "ثروة للتأمين"، و"ثروة لتأمينات الحياة" في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام 2023. يأتي هذا الملتقى تحت عنوان: "صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات"، والذي سيُعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023. يُعد هذا المؤتمر من أبرز الأحداث في قطاع التأمين، حيث يجمع بين كبار القادة والمتخصصين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى والمقترحات.

وتلعب شركات التأمين التابعة لكونتكت المالية القابضة دورًا مهمًا في هذا المؤتمر. حيث تشارك شركة "ثروة للتأمين" وشركة "ثروة لتأمينات الحياة" كرعاة رسميين لنقل الحضور. بالإضافة إلى ذلك، يشارك السيد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة "ثروة للتأمين"، كعضو في الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان "شركة التأمين الناجحة في المستقبل"، وسيشارك أيضًا كمحكم في مسابقة "عزة عارفين للبحوث" لأبحاث التأمين التقنية. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة على هامش فعاليات الملتقى.

فيما قال السيد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة "ثروة للتأمين" وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على هامش الحدث: "تعد المشاركة في المؤتمر الخامس رانيدفو شرم الشيخ فرصة مهمة لتعزيز تواصلنا مع قادة ومتخصصي صناعة التأمين والاستثمار من جميع أنحاء العالم. يعتبر المؤتمر فرصة لنا لعرض دورنا في توفير الحماية التأمينية على المستوى العالمي وتبادل المعرفة والخبرات مع الجمهور الحاضر. بالإضافة إلى دورنا التأميني، نسعى أيضًا لتعزيز الجانب العلمي في صناعة التأمين".

وأضاف السيد رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "ثروة لتأمينات الحياة": "أود أن أعبر عن سعادتي وفخري بالمشاركة في ملتقى شرم رانديڤو الخامس. إن هذا الملتقى العالمي المهم يجمع بين قادة وخبراء صناعة التأمين والاستثمار لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز التعاون في هذا المجال والذي أصبح أهم وأكبر حدث تأميني في المنطقة، متفوقاً على مؤتمرات مماثلة تنظمها اتحادات إقليمية وقارية. فملتقى شرم رانديفو فرصة مهمة لنا للتواصل مع قادة الصناعة وتبادل الأفكار والتجارب. سنكون حاضرين بقوة في الجلسات والمناقشات التي تهم صناعة التأمين، وسنسعى دائمًا للمساهمة في تطوير هذا القطاع".

وتعليقا على المشاركة بالملتقى هذا العام علق السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي " نشارك في الملتقى هذا ونحن في غاية الفخر بما وصلت إليه شركات قطاع التأمين بالمجموعة وتطورها المستمر. كرئيس لاتحاد التمويل الاستهلاكي ورئيس شركة كونتكت المالية القابضة، أرى مستقبلاً إيجابياً لصناعة التأمين في مصر عموما والقطاع التأميني في كونتكت المالية القابضة خاصتاً. نحن نمضي قدماً بقوة نحو تحقيق تقدم إيجابي ومستدام في هذه الصناعة، ونتطلع إلى مشاركتنا الفعّالة في هذا الحدث المهم لصقل رؤيتنا وتطوير هذا القطاع للمستقبل. كما نتطلع إلى تعزيز التعلم المتبادل والتعاون بين اتحاد التمويل الاستهلاكي واتحاد التأمين، حيث يمكن لهذه التجارب المشتركة أن تسهم في تعزيز الصناعتين بشكل مستدام ومجدي."

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