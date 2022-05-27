العين : شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في معرض واجهة التعليم الذي استمر على مدى يومين في أبوظبي، من خلال جناح أشرفت عليه إدارة القبول والتسجيل بالجامعة وعمادة الدراسات العليا، بهدف إرشاد الطلاب للتخصّصات الأكاديمية التي يرغبون بها.

وقد شهد الجناح إقبالاً من الطلبة الزائرين، كون جامعة الإمارات تشكل الخيار الأول والأمثل للطلبة لإتمام تعليمهم العالي، وهي الجامعة الوطنية الرائدة وجامعة المستقبل. كما شهد جناح الجامعة أيضاً زيارة عدد من الشخصيات والقيادات الحكومية من الدوائر الرسمية في إمارة أبوظبي.

من جانبه أكد خالد النهدي، مدير معرض واجهة التعليم أبوظبي: "أن المعرض في دورته الثامنة، يعتبر استمراراً لنجاح الدورات السابقة، حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 200 مؤسسة تعليمية أكاديمية على مستوى الدولة، ويتوقع أن يزور المعرض أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الهدف هو إفساح المجال أمام المؤسسات الأكاديمية لتعريف وإرشاد طلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات العليا بالفرص والامتيازات التعليمية، التي تقدمها الجامعات المشاركة، والتي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما أنها تحقق الرغبات والطموحات التي يسعى إليها الطلبة بمخرجات أكاديمية نوعية".

فيما قال سعود سعيد العامري، مدير عمادة القبول والتسجيل في جامعة الإمارات،: "أن الجامعة تسعى ضمن رؤيتها الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من كافة التخصصات العلمية، إضافة لتلبية رغبات وطموحات الطلبة بتوفير المخرجات بمعايير أكاديمية عالية الجودة، وذلك من خلال تطوير سياسات القبول والتسجيل التي تتماشى مع مخرجات التعليم العام. وتسعى العمادة بدورها إلى توفير الإرشاد الأكاديمي قبل القبول الجامعي في جميع البرامج ، حتى يتضح أمام الطالب الرغبات والطموحات التي يتطلّع إليها وفق الشروط والمعايير التي تضعها إدارة الجامعة وتخضع لمراجعة دورية كل عام ولكل تخصص.

ومن هذا المنطلق نسعى وبشكل دائم على تحقيق شعار الجامعة الوطنية الرائدة - جامعة رواد المستقبل- من خلال التواجد في كافة المناسبات والمنصات للتعريف بدور ومكانة الجامعة ومخرجاتها، سيما وأننا نعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للخمسين عاماً القادمة بأن نكون في مقدمة الجامعات العالمية بموجب معايير الاعتماد الأكاديمي الذي يحقق للجامعة مكانة علمية أكاديمية مرموقة".

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