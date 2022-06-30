بحضور 786 طالبًا من مختلف أنحاء الدولة

· مشاركة قياسية للطلاب الإماراتيين في النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس

· يستعد الفائزون بمسابقة فورمولا1 في المدراس للمشاركة في النهئايات العالمية للمسابقة في حلبة سيلفرستون في المملكة المتحدة

· يهدف البرنامج إلى إثارة شغف مهندسي المستفبل بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيق مفاهيمها عمليًا بالاعتماد على رياضة سباق السيارات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : شارك أكثر من 780 طالبًا من مختلف أنحاء دولة الإمارات في النهائيات الوطنية لمسابقات برنامج ياس في المدارس المقدم من أدنوك والتي استضافتها حلبة مرسى ياس، حيث استعرضوا ابتكاراتهم في مشاريع عملية مستوحاة من عالم سباقات السيارات يطبقون فيها معارفهم ومفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأقيمت فعاليات النهائيات الوطنية على مدار ثلاثة أيام، استعرض خلالها الطلاب مواهبهم وابتكاراتهم في كل من مسابقات فورمولا1 في المدارس وفورمولا إثارة وتحدي 4X4، ليتم تتويج الفائزين في حدث افتراضي، حيث حقق فريقا ناتيولوس من مدرسة جيه إس إس الدولية دبي، وسايدواندر من مدرسة هارتلاند الدولية المركز الأول عن فئتي المحترفين والمبتدئين على الترتيب في مسابقة فورمولا1 في المدارس، ويبدأ أعضاؤهما الاستعداد لتمثيل مدارس الدولة عند مشاركتهم في النهائيات العالمية للمسابقة التي تقام وقت لاحق من هذا العام.

وشهدت فعاليات برنامج ياس في المدارس، الذي يحتفي في عام 2022 بموسمه الثالث عشر، حضورًا قياسيًا بمشاركة أكثر من 300 مدرسة وما يزيد عن 13 ألف طالب خلال العام الدراسي 2021/2022. وعمل الطلاب خلال العام على تطبيق معارفهم في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عمليًا لتطوير مشروع فريق سباقات سيارات بما في ذلك خطة التسويق والزي الخاص، والهوية وصولًا إلى تطوير سيارة سباق مصغرة تتمتع بمزايا الديناميكية الهوائية واستخدامها للتسابق على مسار مصغر.

وحققت النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس عددًا قياسًا من المشاركات بحضور 786 طالبًا خلال فعاليات الحدث الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، كما شهدت النهائيات مشاركة قياسية للطلاب الإماراتيين بحضور أكثر من 150 طالبًا في نهائيات عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 24% مقارنة بعام 2021.

وتتضمن فعاليات برنامج ياس في المدارس مسابقات كل من فورمولا إثارة المخصص للطلاب من عمر 16 إلى 13 عام، ,يشارك الطلاب من عمر 12 إلى 17 عام في مسابقة فورمولا1 في المدارس، فيما تفتح مسابقة 4X4 في المدارس باب المشاركة أمام الطلاب من عمر 13 إلى 21 عام. وتم بث فعاليات الحدث على الهواء مباشرة عبر القناة الرسمية لحلبة مرسى ياس على منصة يوتيوب.

وبهذه المناسبة، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "بالنيابة عن جميع الكوادر في شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس، أهنئ جميع الطلاب المشاركين على التزامهم بتنفيذ مشاريعهم وتطوير فرقهم على مدار العام. قدمت الفرق المشاركة مشاريع أبهرت أعضاء لجنة التحكيم، كما سعدنا بمشاهدة السيارة المصغرة تتسابق على المسار المخصص. يستحق جميع الطلاب أن يشعروا بالفخر بما قدموه. كما نشكر كل من ساهم في البرنامج، ابتداءً من المعلمين الذي أثاروا شغف الطلاب بالبرنامج، وأولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم وبناتهم على المشاركة فيه، وصولًا إلى أعضاء لجنة التحكيم الذين ساهموا في عملية تقييم المشاريع خلال مسيرة البرنامج لهذا العام".

وتابع: "كما نتقدم بالشكر لشركة أدنوك، الراعي الرسمي لبرنامج ياس في المدارس، وجميع شركائنا الذي أسهموا ويساهمون في نجاح البرنامج على التزامهم بتنمية مواهب وقدرات الجيل الناشئ".

وتواصل أدنوك دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم وتطوير مواهب المستقبل في الدولة، تأكيدًا على التزام الشركة بتأهيل كوادر وطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم تطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في "أدنوك": "نحن سعداء بالمساهمة في دعم النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس، وتمكين الشباب من خوض منافسات وتحديات جديدة تدفعهم إلى استخدام كامل طاقاتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تزويدهم بأفضل وأرقى سبل التعليم لتكون لهم مساهمة رئيسية في مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.

وأضاف: "يعد دعم التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية "أدنوك" للمسؤولية الاجتماعية، والتي تركز على خلق تأثير إيجابي مستدام من خلال تقديم البرامج التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

كما ضمت قائمة المتوجين فريق نيبولا من مدرسة نورد أنجليا الدولية في دبي، وفريق وإيكو إكستريم من مدرسة الصفا المجتمعية، اللذين أحرزا المكز الأول لفئة المحترفين والمبتدئين على الترتيب في مسابقة فورمولا إثارة. فيما حقق فريق بروجيكت ديون من مدرس ريبتون دبي المركز الأول في تحدي 4X4

ويستعد فريقا ناتيولوس من مدرسة جيه إس إس الدولية دبي، وسايدواندر من مدرسة هارتلاند الدولية لخوض النهائيات العالمية لمسابقة الفورمولا1 في المدارس لعام 2022 التي تقام فعالياتها في حلبة سيلفرستون الدولية في المملكة المتحدة من 9 إلى 15 يوليو.

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لمحة عن شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات

تعمل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات من مقرها الرئيسي الواقع في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس على تقديم تجارب فريدة ذات مستوى عالمي في مختلف أنحاء أبوظبي منذ عام 2009.

وعملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على الترويج للعديد من كبرى الفعاليات العالمية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 فعالية سنويًا تتضمن أنشطة الصحة واللياقات البدنية وسباقات السيارات والفعاليات الترفيهية ومؤتمرات الأعمال الكبرى. كما توفر الشركة أيضًا برنامجًا رائدًا لتجارب القيادة لكل من الشركات أو الأفراد على مدار العام في حلبة مرسى ياس. وبفضل هذه المجموعة الرائدة من الخبرات الواسعة، تتمتع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بفريق عمل يتميز بخبراته الإقليمية الهائلة في تسويق الفعاليات والتواصل والترويج وإدارة المشاريع.

وبفضل هذه المواهب، تحتل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مكانة رائدة في إدارة الأعمال الرياضية. وتعمل الشركة حاليًا على توسيع أعمالها ونشاطاتها وشراكاتها الاستراتيجية في نشاطات لا ترتبط مباشرة بحلبة مرسى ياس، ويأتي ذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تنفيذ رؤيتها طويلة الأجل الواسعة تماشيًا مع شركائها الاستراتيجيين في أبوظبي.

نبذة عن حلبة مرسى ياس

تعتبر حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية متعددة الاستخدامات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وبالإضافة إلى جدولها الحافل بالعديد من الأحداث الرياضية وفعاليات رياضة السيارات المخصصة للمحترفين والهواة مثل سباقات الدراج وأمسيات القيادة.

كما تعد حلبة مرسى ياس من رواد الاستدامة في قطاع رياضة السيارات، وحققت تقييم ثلاث نجوم ضمن برنامج الاستدامة البيئية لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يعد أعلى تقييم استدامة يمنحه الاتحاد. ويؤكد هذا التقييم التزام الحلبة طويل الأمد بالاستدامة نحو الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2030 تماشيًا مع أهداف الفورمولا1.

تعتبر حلبة مرسى ياس أيضاً مقراً إقليمياً مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية. كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف بقيادة عربات الكارتينج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين من مدرسة ياس لسباقات السيارات. وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة يمكنهم الانضمام إلى فعالية

"تدرّب في ياس" أو مقابلة الأصدقاء وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس، مؤكدة مكانتها الرائدة باعتبارها ملتقى الابطال.

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