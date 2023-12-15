الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص – رئيس ديوان المحاسبة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد تحت شعار "20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد" في أتلانتا بالولايات المتحدة على مدار خمسة أيام من 11 إلى 15 ديسمبر 2023.

وناقش المؤتمر خلال دورته العاشرة جملة من الموضوعات والقضايا التنظيمية كانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال وتنظيمها، فضلاً عن استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تبادل المشاركون في المؤتمر الأفكار والمعارف والخبرات المختلفة حول آليات تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الدول الأعضاء. وبحث المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة. وتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، وتناول المؤتمر قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.

وجمعت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

تعزيز بيئة الأعمال من خلال مكافحة الفساد: نهج الإمارات النموذجي

وفي إطار مداخلته خلال المؤتمر، ألقى المتحدث الرسمي من ديوان المحاسبة الضوء على النجاح الذي حققته دولة الإمارات في خلق بيئة جاذبة ومثمرة للأعمال من خلال تطبيق تدابير وقائية وإجراءات صارمة ضد الفساد. وأوضح أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين مستويات الشفافية والنزاهة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي للدولة وتوفير بيئة مواتية للنمو والتنوع الاقتصادي، قائلا:"من خلال التزامها الراسخ بمكافحة الفساد، تمكنت دولة الإمارات من تطوير بيئة تجارية تنافسية ومستقرة، تجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ولا يعزز هذا النهج النمو الاقتصادي فقط، بل يضمن أيضًا استدامة ونجاح الأعمال على المدى الطويل".

أبرزت هذه المشاركة الفعالة للإمارات في المؤتمر الدولي كيف أن تبني سياسات مكافحة الفساد المتقدمة قد أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع، خاصة في القطاعات غير النفطية. وأكد المتحدث أن الإمارات تُعد مثالاً يحتذى به في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، معتبراً أن الحوكمة الرشيدة والشفافية لعبا دوراً رئيسياً لهذا النمو الملحوظ.

الاجتماعات الثنائية وورش العمل: تعزيز العلاقات وتبادل المعرفة

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد ديوان المحاسبة الإماراتي سلسلة من الاجتماعات الثنائية البناءة مع ممثلي الدول الأطراف. وقاد معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي هذه اللقاءات مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وايطاليا، وجمهورية الصين، ودولة كازاكستان والجزائر والمغرب وبولندا واليونان وجورجيا وكرواتيا ومولدوفا والبرازيل وباكستان وأرمينيا ومصر ودولة الكويت وموريتانيا ورومانيا وتركيا وماليزيا ولبنان. وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة موضوعات هامة، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفساد، والتحديات القائمة والحلول الممكنة، وأهمية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

كما شارك الوفد في عدد من فرق العمل التي ناقشت موضوعات متنوعة تشمل المساعدة التقنية، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي، وأساليب الوقاية من الفساد. وتميزت هذه المشاركة بتقديم رؤى ومقترحات قيمة في هذه المجالات، مسلطة الضوء على الجهود المتقدمة التي تبذلها الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة عن حرصهم على هذه اللقاءات المهمة التي تسهم في دعم التواصل الاستراتيجي مع الدول ذات التجارب المتعددة في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

نتائج برنامج إعلان أبوظبي: مشاركة الخبرات والإنجازات

أما في إطار فعاليات المؤتمر، فقد قدم وفد ديوان المحاسبة الإماراتي عرضًا مفصلاً عن إنجازات برنامج إعلان أبوظبي، والذي يمثل جزءاً هامًا من جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة. وتم تسليط الضوء على كيفية تحقيق هذا البرنامج لتقدم ملموس في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد.

واشتمل العرض التقديمي على تفاصيل حول المبادرات المختلفة التي تم تطويرها تحت مظلة البرنامج، بما في ذلك الدورات التدريبية، ورش العمل، والمؤتمرات الدولية، التي ساهمت في رفع الوعي وتطوير قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. كما تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبه البرنامج في تحقيق تقدم في مجالات مثل الإدارة الفعالة للموارد العامة وتعزيز المساءلة والنزاهة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة عن أمله في أن يواصل برنامج إعلان أبوظبي تقديم مساهمات قيمة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة في دولة الإمارات قد نظم قبل انعقاد المؤتمر وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حدثاً خاصاً استعرض خلاله برنامج إعلان أبوظبي، ضم نخبة من الخبراء والمسؤولين وكبار الشخصيات من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد والأجهزة المحلية ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، وناقش عدداً من الموضوعات الهامة بما في ذلك إنجازات برنامج إعلان أبوظبي وتأثيره على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد.

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