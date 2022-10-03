بحضور قامتين من قمم الدبلوماسيه العربية الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة

حيث اسفرت الانتخابات بفوزالشيخة هند بنت سلمان آل خليفه نائباً لرئيس "المجلس وفوز السيده خيريةعبدالله الدشتي امينا عاما للمجلس"

(المنامة): أعلن مجلس سيدات الأعمال العرب عن فوز الشيخه هند بنت سلمان ال خليفة، رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس سيدات الأعمال العرب.- والسيده خيرية عبدالله الدشتي امينا عاما للمجلس

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للمجلس لدورها الانعقادي السابع 2022 – 2026، والذي عقد بجامعة الدول العربية الخميس الماضي، ٢٩ سبتمبر بحضور قامتين من قمم الدبلوماسية العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، ووزير الخارجية المصري سامح شكري ومساعد الأمين العام السفيرة هيفاء أبو غزالة، بحضورا كثيف من سيدات الأعمال والمستثمرات والاقتصاديات والمصرفيات إضافة إلى كبار الخبراء والمستشارين من مختلف الدول العربية.

وفي الاجتماع، تم ايضا انتخاب الشيخه مريم بن حمد آل خليفة عضوا في مجلس الإدارة. كما تم الإعلان عن تعيين الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة والشيخة عائشة بنت علي آل خليفة عضوتي شرف في المجلس، إضافة إلى تعيين د. لولوة المطلق مستشاراً للتنمية البشرية فيما اسند لسيدة الأعمال والفنانة البحرينية نبيلة الخير أنشطة المجلس المتعلقة بالفنون الجميلة.

وتضمن جدول الأعمال عرض فيلم وثائقي عن أول صوت نسائي أعلن عن إشهار مجلس سيدات الأعمال العرب بجامعة الدول العربية، في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٩وفيلما آخر عن يجسد مسيرة مجلس سيدات الأعمال العرب، في السنوات الثلاث والعشرون الماضيه من عام ١٩٩٩الي ٢٠٢٢إلى جانب التعارف بين الأعضاء الجدد والاعضاء القدامي لفتح باب التجارة البينية والعمل التجاري السريع .

ويشار إلى ان مجلس سيدات الأعمال العرب تأسس في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٩، وتترأسه سمو الشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح منذ إشهاره وحتى اليوم. وتشغل السيناتور ليلى مبروك الخياط من الجمهورية التونسية منصب نائب الرئيس الأول للمجلس.الي جانب العديد من سيدات الاعمال المتميزات في الوطن العربي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمصرفية المتعدده المجالات ويهدف المجلس إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال العربيات، وتوسيع وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية والاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية، إلى جانب رفع مستوى مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية بشكل عام.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: فين مارك كوميونكيشنس البريد الالكتروني: info@finmarkcoms.com رقم التواصل: 00973 38831386