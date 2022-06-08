يُنظم معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، برعاية من صندوق الاستثمارات العامة، فعاليات الدورة الأولى من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو الجاري، بفندق فيرمونت الرياض تحت شعار "مستقبل إدارة المشاريع: مابين الرقمنة والتكيف مع التغيير".

يشهد الحدث العالمي الذي يستمر لمدة يومين مشاركة كبار المتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من شتى أنحاء المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع إدارة المشاريع وتأثيره في مستقبل العالم. ويستشرف المنتدى اتجاهات الغَـد في مجال إدارة المشاريع، مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، على رأسها البنية التحتية، التكنولوجيا والابتكار، مدن المستقبل والتنمية المجتمعية.

ويسعى المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى إظهار كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج، كما يسلط الضوء على دور المملكة الريادي في قيادة مسيرة التطوير على صعيد المنطقة عبر تبنيها الناجح لأعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي استحوذت على اهتمام العالم.

يأتي إطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع كخطوة نحو دفع حدود مهنة إدارة المشاريع من خلال دعوة الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم للمشاركة كمتحدثين في المنتدى للتطرق إلى العديد من المواضيع والمحاور المتعلقة بقطاع إدارة المشاريع بالإضافة إلى تقديم آراء ووجهات نظر حول كيفية دمج إدارة المشاريع بشكل فعال في مختلف الأعمال.

كما يسعى المنتدى من خلال أحدث أدوات إدارة المشاريع إلى تنشيط الإمكانات الهائلة للمجتمع السعودي، ولدفع اقتصاد المملكة المزدهر، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويهدف معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية إلى المساهمة في تطوير قطاع إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونشر الثقافة، وتعزيز الممارسات المتميزة من خلال تمكين ممارسي إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة للتميز في المهنة.

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