المنامة، مملكة البحرين : حصدت مستشفى رويال البحرين المستوى الذهبي في مجال الرعاية الصحية المرتكزة على المريض وتجربة المريض ضمن "شهادة المبادرة الذهبية - النسخة السابعة" الصادرة عن الاتحاد العربي للمستشفيات، في إنجاز إقليمي جديد يعكس تميزها في تقديم خدمات صحية تضع المريض في صميم منظومة الرعاية، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة في مملكة البحرين والمنطقة.

وتُعد شهادة المبادرة الذهبية إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع الصحي العربي، حيث تُمنح للمؤسسات الصحية التي تحقق مستويات متميزة في تطوير بيئات علاجية تركز على احتياجات المرضى، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية والابتكار والتحسين المستمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز تجربة المرضى في مختلف مراحل الرعاية والعلاج.

ويجسد هذا الإنجاز الجديد النهج الذي تتبعه مستشفى رويال البحرين في تقديم تجربة صحية شاملة تتجاوز حدود العلاج التقليدي، من خلال توفير رعاية إنسانية متكاملة تقوم على الاحترام والتعاطف والتواصل الفعال، وتصميم مسارات علاجية شخصية، وتعزيز مشاركة المرضى في رحلتهم العلاجية، بما يضمن حصول كل مريض على أعلى مستويات الرعاية والدعم طوال فترة تلقيه العلاج.

ويضع هذا التكريم مستشفى رويال البحرين ضمن المؤسسات الصحية العربية التي تُعد نموذجاً للتميز في الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، تقديراً لنجاحها في تحويل تجربة المريض إلى ركيزة أساسية في تقديم خدماتها الطبية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل من كرامة المريض ورضاه وجودة تجربته المعيار الحقيقي للتميز في الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور شريف محمد سعدالله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمز هيلث، قائلاً: "نفخر بحصول مستشفى رويال البحرين على هذا التكريم الإقليمي المرموق، والذي يمثل شهادة مستقلة على نجاح استراتيجيتنا القائمة على مبدأ "المريض أولاً". ويعكس هذا الإنجاز التزام فرقنا الطبية والإدارية بتقديم خدمات صحية لا تقتصر على التميز السريري فحسب، بل تركز أيضاً على جودة التجربة الإنسانية التي يعيشها المريض وعائلته داخل المستشفى".

وأضاف: "إن تجربة المريض أصبحت اليوم أحد أهم معايير التميز في القطاع الصحي عالمياً، ولذلك نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا وتعزيز الابتكار وتبني أحدث الممارسات والتقنيات الطبية بما يضمن توفير تجربة علاجية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية وتلبي تطلعات المجتمع الذي نخدمه".

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة مستشفى رويال البحرين في ترسيخ فلسفة "المريض أولاً" التي تشكل الركيزة الأساسية لاستراتيجيتها التشغيلية، حيث تواصل المستشفى تطوير منظومتها الصحية وتوظيف أحدث التقنيات الطبية وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي متقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

وتُعد مستشفى رويال البحرين مؤسسة طبية رائدة تابعة لمجموعة كيمز هيلث في مملكة البحرين، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية متعددة التخصصات من خلال نخبة من الكفاءات الطبية والإدارية، مع التركيز على الابتكار والمسؤولية المجتمعية وتقديم رعاية صحية تتمحور حول احتياجات المرضى وتطلعاتهم، بما ينسجم مع رسالتها في توفير خدمات صحية عالمية المستوى داخل المملكة.

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