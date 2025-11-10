الإمارات العربية المتحدة – دبي، تحت شعار "يداً بيد"، نظّم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الملتقى الثالث للاستدامة في فندق البحر بالفجيرة، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية وخبراء الاستدامة وممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء المجتمعيين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لترسيخ ثقافة الاستدامة في القطاع الصحي وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات لدفع مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وأكّد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في مسار التطوير الشامل الذي تنتهجه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تبني سياسات وممارسات مسؤولة بيئياً تضمن الاستخدام الأمثل للموارد والحد من البصمة الكربونية لمنشآتها الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" 2031 واستراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جاء الملتقى هذا العام تحت عنوان "الاستدامة في الرعاية الصحية: الجهود المشتركة من أجل مستقبل أكثر خضرة"، الذي يعكس الالتزام بالعمل المشترك والابتكار الجماعي لبناء مستقبل صحي أكثر استدامة، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة في القطاع الصحي. وشهد الملتقى عدداً من المحاضرات والجلسات النقاشية التفاعلية التي قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، والتي تناولت مواضيع متنوعة تمحورت حول أحدث الممارسات العالمية في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة ومشاريع مبتكرة تعزز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية في المنشآت الصحية.

وشهد الملتقى تنظيم معرض مصاحب شارك فيه مجموعة من طلبة الجامعات وموظفي الشركات، واستعرضوا من خلاله ابتكارات وحلولاً إبداعية في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وكفاءة استهلاك المياه والتحول الرقمي، مما أبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص والشباب في دعم جهود الاستدامة الوطنية. وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أن العمل الجماعي والتعاون بين القطاعات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، حيث صدرت عن الملتقى توصيات دعت إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع المبادرات الخضراء في قطاع الصحة، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الاستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات