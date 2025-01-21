على مدار يومين، تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات المبتكرة في مجال جراحة العظام

محاضرات وورش عمل وجلسات حوارية تناقش أبرز التحديات والحلول في هذا الاختصاص الحيوي

الإمارات العربية المتحدة – الفجيرة:

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجراحة العظام بتنظيم مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وذلك على مدار يومين، حيث يُعدّ المؤتمر منصة علمية فريدة تستقطب نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين في التخصصات الدقيقة والجراحات المعقدة في طب العظام من مختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض أحدث الأبحاث والتقنيات الطبية المبتكرة وتعزيز تبادل الخبرات.

وأكّد الدكتور أحمد الخديم مدير عام مستشفى الفجيرة، على أهمية المؤتمر كمنصة لتطوير المهارات المهنية وتعزيز التعاون العلمي بين الخبراء والمتخصصين في جراحة العظام، مشيراً إلى أن هذا الحدث يُعدّ فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الابتكارات العلمية التي من شأنها الإسهام في توفير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال جراحة العظام وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف: "أودّ أن أتوجّه بالشكر الجزيل للشركاء من الجهات الراعية ولكل من لعب دوراً في إنجاح هذا الحدث العلمي المرموق لإسهامهم في دعم رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الهادفة إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات".

ويتضمن برنامج المؤتمر عدداً من المحاضرات وورش العمل والجلسات الحوارية التي تُقام على مدار يومين وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتقدمة في مجال جراحة العظام، حيث تُخصّص جلسات اليوم الأول لمناقشة قضايا محورية مثل إصابات العمود الفقري والجراحات الدقيقة لليد والركبة والكتف، بالإضافة إلى دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير هذا المجال الطبي الحيوي.

أما فعاليات اليوم الثاني، فتركّز على إطلاع المشاركين على أحدث التقنيات والتطبيقات العملية لعلاج إصابات القدم والكاحل، وأبرز الحلول لتحديات استبدال مفصل الورك، بالإضافة إلى جلسات متخصصة تناقش مواضيع هشاشة العظام والإصابات الرياضية.

ويأتي هذا المؤتمر التخصصي رفيع المستوى في إطار التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتنظيم فعاليات طبية تعزز مكانة دولة الإمارات التنافسية على خريطة السياحة الصحية العالمية، وحرصاً منها على دعم قطاع الرعاية الصحية الوطني من خلال توفير خدمات عالية الجودة وكوادر مؤهلة وبنية تحتية متطورة.

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