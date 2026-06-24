دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصد "مساكن دبي ريت"، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، جائزة "أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط لعام 2025" من مجلة ومنصة "إي إم إي إيه فاينانس" (EMEA Finance)، وذلك ضمن "جوائز الإنجاز 2025" التي أقيمت في "ون وايتهول بليس" في لندن في يونيو 2026.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للإدراج البارز لـ"مساكن دبي ريت"، والذي شكّل إحدى أبرز صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال عام 2025. وقد جمع الطرح 2.1 مليار درهم، واستقطب طلباً تجاوز 56 مليار درهم، ما يعادل تغطية بنحو 26 مرة، كما تمت زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15% من إجمالي الوحدات المصدرة استجابةً لقوة الطلب من المستثمرين.

وتُمنح الجائزة من قبل "إي إم إي إيه فاينانس"، وهي منصة مالية مستقلة متخصصة في تغطية أسواق رأس المال والقطاع المصرفي وإدارة الأصول والتمويل المؤسسي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتكرّم "جوائز الإنجاز" الصفقات الناجحة التي تتميز بجودة التنفيذ، وأهميتها في السوق، ومساهمتها في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة "دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري": "يعتمد نجاح أي طرح عام أولي في جوهره على جودة الأصول والأعمال التي يُبنى عليها. وقد جاء إدراج ’مساكن دبي ريت‘ مبنياً على منصة تشغيلية راسخة تضم آلاف الوحدات السكنية ضمن مجمعات متكاملة، مدعومة بعلاقات طويلة الأمد مع المقيمين وخبرات متخصصة في إدارة الأصول، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق دخل منتظم ومستدام. ويعد حصولنا على جائزة أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط من قبل ’إي إم إي إيه فاينانس‘ تقديراً مهماً للأهمية الاستراتيجية لإدراج ’مساكن دبي ريت‘، والدور الذي لعبه في تطور أسواق رأس المال في دبي.

وقد عكس حجم الطلب قوة المقومات الاستثمارية لدبي، ومتانة سوق التأجير السكني فيها، والثقة في مسار نموها طويل الأجل. وبالنظر إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط، والحوكمة القوية، والتخصيص المدروس لرأس المال، وتحقيق دخل مستدام وقيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات".

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يُعدّ "مساكن دبي ريت" (سوق دبي المالي: DUBAIRESI) أكبر صندوق استثمار عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويشمل محفظة واسعة ومتنوعة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، وذلك تحت إدارة شركة "دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري".

وبصفته صندوقاً رائداً والأول من نوعه في المنطقة متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية، يمتلك ويدير مساكن دبي ريت، من خلال شركة محفظته "دبي ريزيدنشال ش.ذ.م.م"، 21 مجمعاً متكاملاً يضم أكثر من 35,700 وحدة سكنية تخدم أكثر من 140,000 مقيم، وتمتد عبر أربعة قطاعات رئيسية هي المجمعات السكنية الفاخرة، والمجمعات السكنية المتكاملة، والمجمعات السكنية الاقتصادية، والمجمّعات السكنية للشركات. ويركز الصندوق على تحقيق دخل مستقر من خلال محفظة متنوعة للتأجير السكني وإدارة منضبطة للأصول، بما يتيح للمستثمرين الانكشاف على سوق التأجير السكني في دبي.

لمعرفة المزيد عن "مساكن دبي ريت"، يرجى زيارة: https://dubairesidential.ae/ar/investor-relations/overview

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