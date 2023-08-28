السياسة الوطنية لتمكين المرأة خطوة رائدة ترفع سقف طموحات المرأة الإماراتية وتعزز التوازن بين دورها الفعال في المجتمع والأسرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات )، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، خطوة رائدة ترفع سقف طموحات المرأة الإماراتية وتعزز التوازن بين دورها الفعال في المجتمع وداخل أسرتها، مشيرة إلى أن السياسة ستعمل على تعزيز مساهمة المرأة في مسيرة الإمارات التنموية والجهود الوطنية الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقالت معاليها: "تسطر السياسة الوطنية لتمكين المرأة عهد جديد لتلبية تطلعات المرأة وطموحاتها في رفد كل مجالات الحياة. ويأتي إطلاق السياسة في يوم المرأة الإماراتية – تلك المناسبة الوطنية العزيزة – بمثابة رسالة محبة واعتزاز وعرفان من القيادة الرشيدة بإنجازات "بنات زايد"، وبدورهن الهام والحيوي في التنمية. إن تمكين المرأة وتوجيه سبل الراعية لها هو إرث يمتد منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسارت القيادة الرشيدة على الدرب، والتي بفضلها تعيش المرأة الإماراتية أزهي عصورها، وتتطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات".

وأضافت معاليها: "يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام في توقيت متميز مواكباً لعام الاستدامة واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، الذي نسعى لأن يكون أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً ومنبراً للجميع بما فيهم المرأة لإحداث تغيير ملموس في مواجهة العالم للتغير المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع. وبالطبع، فإن بصمة المرأة الإماراتية ستكون حاضرة وبقوة خلال ما نمر به من حراك مناخي وبيئي عالمي".

وأشارت معاليها إلى أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بإطلاق شعار "نتشارك للغد" على احتفالات يوم المرأة الإماراتية هذا العام، يعكس حكمة سموها وحرصها على إبراز دور المرأة الإماراتية في مسيرة الاستدامة التي تقودها دولة الإمارات، خاصة خلال عام الاستدامة وتنظيم مؤتمر الأطراف COP28، حيث تٌشكل المرأة الإماراتية ثلثي الفريق القيادي وأكثر من 50 في المئة من الفريق الإداري للمؤتمر العالمي، وسيكون لجهود كوادرنا النسائية تأثيراً ممتداً في مسيرة العالم نحو تحقيق الاستدامة البيئية وحماية كوكب الأرض".

واختتمت معاليها: "في يوم المرأة الإماراتية، أتوجه بالتهنئة لجميع أخواتي بنات الإمارات، ولدولتنا الحبيبة. كلنا ثقة بأن المرأة في مجتمعنا - وفي ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة - قادرة على تقديم المزيد من الجهد والنجاح في كل المجالات، ولا سيما الاستدامة. فبجانب كونها قيادية وملهمة، تستطيع المرأة أن تقود المجتمع في تبني سلوكيات إيجابية تساهم بقوة في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة – ليس على أرض الإمارات فقط، بل العالم".

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