الدوحة، قطر: اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، مشاركته بالمؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للتطوير المهني (NCDA) المنعقد على مدار أربعة أيام بمدينة سان دييغو، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة مميزة لوفد المركز ممثلا بالسيد سعد عبد الله الخرجي، مدير البرامج والخدمات المهنية، والسيدة ابتسام يوسف، كبير مسؤولي البرامج والخدمات المهنية، قدموا خلالها إيجازًا وافيًا للحضور حول المركز وبرامجه ومكانته الريادية في مجال التوجيه والتطوير المهني في دولة قطر.

من جهته، أكد السيد سعد عبد الله الخرجي، مدير البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، على أهمية التواجد في هذه المحافل، وقال: "تعكس مشاركتنا هذه التزامنا بالبقاء على اطلاع بأحدث المعلومات والأبحاث في مجال التطوير المهني على مستوى العالم؛ فتبادل الخبرات والمعارف يسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتنا وقدراتنا كمختصين، ما ينعكس إيجابًا على قطاع التطوير المهني في دولة قطر".

وأضاف: "إن التفاعل مع الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم يتيح لنا استقاء أحدث المعارف وأفضل الممارسات القيمة وتوطينها في دولة قطر يما يتناسب مع ثقافتنا وخصائصنا الاجتماعية، مما يعزز برامجنا وخدماتنا وسائر جهودنا في دعم الشباب بالشكل الأمثل، ويقربنا أكثر من تحقيق أهداف تنمية رأس المال البشري".

ويعد مؤتمر الجمعية الوطنية للتطوير المهني حدثًا محوريًا في مجال التطوير المهني، حيث يجمع بين ممارسي المجال من جميع أنحاء العالم لتبادل المعلومات والأبحاث وأفضل الممارسات.

وتأتي مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في تلك الفعاليات الدولية إيمانًا منه بضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال التطوير المهني، وتوطين المعارف التخصصية في المجال واستراتيجيات التطوير المهني المبتكرة، وعرض جهود دولة قطر في تنمية الجيل القادم من الكوادر والمؤهلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

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