كشف مزايا وخدمات تأسيس الأعمال في الإمارة

استضاف مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، الأول من نوعه على صعيد دولة الإمارات والتابع لـمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) فعاليات ملتقى "العودة لمزاولة الأعمال" الذي نظمه اليوم (الإثنين) بهدف تسليط الضوء على مميزات قطاع الأعمال في الشارقة، والخدمات والتسهيلات المتاحة لضمان نجاح المستثمرين في الإمارة.

واستعرض مركز "سعيد"، الآفاق الجديدة للقطاعات الاستراتيجية والناشئة في اقتصاد الشارقة، مؤكداً سهولة استفادة المستثمرين القائمين والجدد من هذه الفرص من خلال الحلول والخدمات التي يقدمها المركز تحت سقف واحد لتيسير معاملات الشركات والأفراد مع الجهات الحكومية والخاصة.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة كتسهيل تسجيل الشركات ومنح التراخيص وإصدار التأشيرات، والخدمات المصرفية، أو الإيجار، وتسهيل الوصول إلى المناطق الحرة الست في إمارة الشارقة، فمنذ تأسيسه في عام 2019، قدم المركز خدماته لأكثر من 3500 رجل أعمال وأكثر من 1200 مستثمر، وقدم تجارب استثنائية لتأسيس الأعمال وأصدر 35 رخصة تجارية و44 ترخيصاً جديداً لمزاولة أعمال خلال العام الجاري وحده، بالإضافة إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية و7 مذكرات مع الشركات الخاصة، لتعزيز قدراته على توفير خدمات متخصصة ذات كفاءة عالية من خلال استراتيجيته الداعمة والصديقة للمستثمرين.

أكثر من 35 خدمة يقدمها "سعيد" لنجاح رحلة الشركات

وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ"مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" (استثمر في الشارقة)، دور المكتب بوصفه الوكالة المعنية بالترويج للاستثمار في الشارقة، وتحدث عن استراتيجياته ومبادراته ومنها "مركز الشارقة لخدمات المستثمرين" "سعيد" لتسهيل تواصل المستثمرين مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والأعمال.

وتطرق المشرخ إلى قصص النجاح، ومنها الشركة العالمية الرائدة في مجال الزجاج التي أسست مقرات إنتاجها في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، بدعم من مكتب "استثمر في الشارقة" الذي سهل تلبية احتياجاتها فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والمصرفية وإجراءات الاستيراد والتصدير، والموقع والإيجار.

بدوره، استعرض مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في "مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" (استثمر في الشارقة)، دور المكتب في تحديد فرص الاستثمار وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والاستشارات لتسهيل العملية الاستثمارية.

وسلط سيف محمد السويدي، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد" الضوء على الخدمات المتكاملة التي يقدمها المكتب ضمن 12 فئة رئيسية و25 فئة فرعية لتيسير الرحلة الاستثمارية في الشارقة.

مناطق حرة متخصصة تسهم في تنويع فرص الأعمال في الشارقة

واستضاف الملتقى عدداً من ممثلي المناطق الحرة في إمارة الشارقة، ومنهم محمد بني حماد مدير تطوير الأعمال والتسويق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفراس صليبي، المدير التنفيذي لخدمة العملاء في مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومهره البلغوني، مسؤول الشراكات في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، الذين سلطوا الضوء على الفرص المتنوعة التي يمكن للحاضرين في الملتقى استكشافها في القطاعات التي تلبي اهتماماتهم.

يشار إلى أن الشارقة جذبت في العام 2022، ما يعادل 17 مليار و700 مليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، تتويجاً لجهود "مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" (استثمر في الشارقة)، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، التابع له، في توفير بيئة صديقة للمستثمرين، ومع ازدهار الشارقة وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للصناعة والتجارة والابتكار، يستمر المكتب بمساهمته التي تعكس التزامه بدعم المستثمرين ورواد الأعمال خلال رحلتهم نحو النجاح في الإمارة.

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