- ركزت على تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز الوعي لضمان استمرارية الشركات واستدامتها

- لوتاه: مستمرون بجهودنا من أجل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية

- لوتاه: تلتزم غرف دبي بتحسين بيئة الأعمال في الإمارة وتوفير الفرص اللازمة لتوسيع معارف وخبرات الشركات العائلية بشأن أهمية الحوكمة للحفاظ على نموها واستمراريتها

- الندوة تناولت سبل تحقيق النجاح طويل الأمد للشركات العائلية وتعاقب القيادات والملكية المشتركة وإعداد الجيل القادم وحل النزاعات والاجتماعات العائلية بالإضافة إلى توظيف الكفاءات القيادية من غير أفراد العائلة

دبي، الامارات العربية المتحدة – اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الندوة الثانية ضمن سلسلة الحوكمة، وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية. وشارك في الندوة 35 من ممثلي الشركات العائلية لمناقشة سبل تحقيق النجاح طويل الأمد للشركات العائلية.

وشارك في الندوة السير جيمس ويتس، عضو مجلس إدارة "مجموعة ويتس" ورئيس مجلس الإدارة الأسبق للمجموعة، إحدى أكبر الشركات العائلية المتخصصة في قطاع البناء والتطوير والخدمات العقارية في المملكة المتحدة كما ترأس لجنة حكومية خاصة لصياغة مبادئ حوكمة الشركات الخاصة في المملكة المتحدة؛ وفردان الفردان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة الفردان، إحدى المجموعات العائلية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة المجالات المهمة بما في ذلك تعاقب القيادات والملكية المشتركة، وإعداد الجيل القادم، وحل النزاعات، والاجتماعات العائلية، بالإضافة إلى توظيف الكفاءات القيادية من غير أفراد العائلة.

وتعليقاً على تنظيم الندوة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "من خلال قيادتها مبادرات مركز دبي للشركات العائلية، تلتزم غرف دبي بتحسين بيئة الأعمال في الإمارة وتوفير الفرص اللازمة لتوسيع معارف وخبرات الشركات العائلية بشأن أهمية الحوكمة للحفاظ على نموها واستمراريتها. ونحن ملتزمون بزيادة وعي الشركات العائلية حول قضايا الحوكمة، ونحرص على استضافة الشركات العائلية العالمية لعرض تجاربها وتبادل المعرفة مع نظيراتها في دبي".

وأضاف لوتاه: "تعد هذه الندوة الثانية من الندوات المتخصصة التي خططنا لعقدها هذا العام. وبالإضافة إلى سلسلة الحوكمة، أطلقنا كذلك العديد من المبادرات الرامية إلى دعم الشركات العائلية في الإمارة. ويشمل ذلك إصدار الدليل الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية، والذي يساعد الشركات على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة لضمان التعاقب السلس للقيادات واستمرار الأعمال. مستمرون بجهودنا من أجل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية".

وتضمنت الندوة دراسة حالة تفاعلية حول حوكمة الشركات العائلية، حيث شارك الحضور في مناقشات ثرية للتعرف على أفضل الممارسات في إدارة حوكمة الشركات العائلية. ووفرت هذه الدراسة فهماً شاملاً لعناصر النجاح الرئيسية في إرساء هيكليات قوية للحوكمة العائلية، وتأثير الحوكمة على أداء الشركة وعملية صنع القرار.

تركز سلسلة الحوكمة على القوانين التي تؤثر على الشركات العائلية وأفضل ممارسات الحوكمة. وتشمل السلسلة لعام 2023 تنظيم ندوات مخصصة لتسليط الضوء على فوائد اعتماد مبادئ الحوكمة القوية. وتهدف هذه الندوات إلى تمكين الشركات العائلية من التعرف أكثر على سبل تنفيذ ممارسات الحوكمة بشكل فعال على مستوى الشركة والملكية والعائلة.

وتتضمن سلسلة الحوكمة، لقاءات مع شركات عائلية رائدة لبناء القدرات وتعزيز الوعي، وتبادل أفضل الممارسات، حيث يتم في كل لقاء دراسة حالة واحدة من الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة، واستضافة عائلات مختارة لتقديم خبراتها وتجاربها.

وتسعى هذه اللقاءات إلى توفير الدعم للشركات العائلية في دبي للتغلب على التحديات العامة وتنمية أنشطتها وتشجيع فرص التعارف والتفاعل بين الشركات ومشاركة قصص نجاحها الممتدة عبر عدة أجيال والتعلم من تجاربها.

تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

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