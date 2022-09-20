المركز يستضيف المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة 2023 في مركز الماس للمؤتمرات التابع له

المركز يستهدف تعزيز نموه في قطاع الأحجار الكريمة الملوَّنة، مستفيداً من خبرته الرائدة عالمياً في مجال الماس

تُساهم الاتفاقية في تعزيز المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي رائد في قطاع الأحجار الكريمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توقيع اتفاقية مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة، تهدف من خلالها إلى عقد المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة 2023 في دبي بتنظيم من الطرفين.

ويُشار إلى أن المؤتمر سيُنظَّم في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 فبراير 2023 في مركز الماس للمؤتمرات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث سيشهد اجتماع المئات من قادة قطاع الأحجار الكريمة لمناقشة أبرز الفرص وتبادل الخبرات، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه صناعة الأحجار الكريمة الملوَّنة بهدف الارتقاء بالقطاع والنهوض به. ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر مباشرةً بعد ختام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي من المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير 2023.

وفي هذا السياق، قال كليمنت صباغ، رئيس الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة:"يُعدّ مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة ملتقىً فريداً من نوعه، حيث يستضيف القادة الأكثر تنوعاً وشهرةً في قطاع الأحجار الكريمة الملوَّنة. وتُقدِّم الجمعية في كل مؤتمر من مؤتمراتها المميزة محاورين مرموقين، وعروضاً تقديميةً ضمن جلسات نقاشية جذابة، كما تُتيح فرصاً مهمةً في قطاعنا الذي يشهد تنوعاً لا نظير له، وتهدف بذلك إلى توفير منصة لالتقاء الخبراء معاً في فريق واحد من أجل تبادل الأفكار، والبحث عن سبل التعاون، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم لاستكشاف مسارات جديدة من شأنها تعزيز صناعة الأحجار الكريمة الملوَّنة".

وتُعدّ الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة المنظمة غير الربحية والهيئة العالمية الوحيدة التي أُسست خصيصاً لتنظيم قطاع الأحجار الكريمة الملوَّنة. وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 500 قائد من قادة قطاع الأحجار الكريمة الذين تمتد مجالات عملهم من المنجم إلى السوق، بما فيهم عمال المناجم، وعمال تقطيع الأحجار الكريمة، والموردين، وتجار التجزئة، والجمعيات التجارية، ومختبرات الأحجار الكريمة، والمؤسسات الأكاديمية، والمتاحف، وغير ذلك من أعضاء منظومة قطاع الأحجار الكريمة.

وتندرج استضافة دبي للمؤتمر السنوي للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة في إطار الجهود واسعة النطاق التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة في سبيل تعزيز التجارة العالمية للأحجار الكريمة. ومنذ مطلع هذا العام حتى الآن، عقد مركز دبي للسلع المتعددة أربع مناقصات للأحجار الكريمة الملوَّنة في بورصة دبي للماس، التي تُصنف كأكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم. وتوفر بورصة دبي للماس ظروفاً مثالية لتجارة الأحجار الكريمة الملوَّنة، تشمل مرافق مُجهزة بنوافذ مصنوعة من الكريستال الأبيض، بما يُمكِّن المشترين المحتملين من معاينة وتقييم الأحجار الملوَّنة من دون القلق بشأن انعكاسات الضوء.

ومن جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "منذ أن عقدنا آخر شراكة مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة لتنظيم مؤتمرها السنوي في عام 2007، أصبح مركز دبي للسلع المتعددة محفّزاً رئيسياً لتجارة السلع العالمية. وكانت انطلاقتنا من موقع يكاد يخلو من تجارة الأحجار الكريمة، إلا أننا جعلنا من إمارة دبي واحدةً من أبرز مراكز تجارة الماس في العالم. وخلال الأشهر القليلة الماضية وحدها، شهدنا عرضاً مميزاً لواحدة من أنقى أحجار الماس الوردي وأكثرها ندرةً على مستوى العالم، وهي ياقوتة حطمت الرقم القياسي في درجة نقائها، إضافةً إلى مجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة النادرة الأخرى التي زينت قاعة بورصة دبي للماس التابعة لنا، حيث تلجأ مجتمعات الأحجار الكريمة والملوَّنة في العالم إلى مركز دبي للسلع المتعددة لممارسة أعمالها الأكثر أهمية. وبينما يتواصل بزوغ وصعود نجم مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نتطلع بثبات إلى الارتقاء بهذا القطاع كجزء من خطتنا الرامية لتنويع مجموعة سلع الأحجار الكريمة، وبناء مركزنا الرئيسي التالي الذي يستهدف المهتمين في القطاع من جميع أنحاء العالم. لذلك يُسعدنا أن نُجدد تعاوننا المثمر مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة، الهيئة الرائدة عالمياً في مجال الأحجار الكريمة الملوَّنة، لعقد مؤتمرها السنوي لعام 2023 في دبي، وذلك خلال هذه الأوقات المهمة التي يشهدها مركز دبي للسلع المتعددة والقطاع ككل".

وفي إطار مهمته المتمثلة في جذب التجارة وتعزيزها وتمكينها في جميع أنحاء إمارة دبي، أنشأ مركز دبي للسلع المتعددة مجموعةً شاملةً من المرافق والخدمات للأعضاء والمتخصصين في هذا القطاع لتمكينهم من ممارسة أعمالهم التجارية بثقة. ويُمكن لمركز دبي للسلع المتعددة دعم سلسلة التوريد بأكملها، من عمال المناجم والمصنعين، إلى تجار الجملة وتجار التجزئة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الفريد لإمارة دبي الذي يضعها في مركز صناعة الأحجار الكريمة. علاوةً على ذلك، ستساهم هذه الاتفاقية مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي رائد في صناعة الأحجار الكريمة.

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مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae