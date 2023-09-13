دبي: يفخر مركز دبي للتحكيم الدولي بالإعلان عن استضافة المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمحكمين في القطاع البحري من 5 إلى 10 نوفمبر 2023، والذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقد شكل المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري منذ تأسيسه في عام 1972، منصة هامة للمحكمين في القطاع البحري والمختصين في الشحن البحري العالمي، وتعتبر استضافة المؤتمر في دبي تأكيداً على رؤيتها ومساهمتها الفعالة في تطوير وتنمية القطاع البحري.

ويستمر مركز دبي للتحكيم الدولي بالتأكيد على دوره الحيوي في دعم القطاع البحري من خلال تنظيم واستضافة هذه الفعالية العالمية، وتعزيز جهوده المبذولة في المجال البحري للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

كما يعكس هذا المؤتمر والذي سيُعقد في فندق جميرا أبراج الإمارات استراتجية عمل دبي الحديثة والمتطورة – حيث لن يشكل فقط منصة لمشاركة الخبرات ولكن أيضًا فرصة عظيمة للتواصل والتعارف الاجتماعي، حيث يتيح للخبراء والمشاركين من كافة أنحاء العالم الفرصة للتفاعل وتبادل و تداول الآراء وتجربة تطوير القطاع البحري في دبي بشكل مباشر.

وقد عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التزامها تجاه تطوير قطاع البحري و مواصلة دورها في النهوض بالصناعة البحرية من خلال الاستثمار بما يقارب 10 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات، حيث يساهم القطاع البحري بما يقارب 24.5 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويضم أكثر من 27,000 جهة في قطاع الشحن، و هنا يبرز أيضاً دور القطاع البحري العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

للحصول على مزيد من المعلومات عن المؤتمر و خطوات التسجيل، يرجى زيارة www.ICMA2023.com.

يسر مركز دبي للتحكيم الدولي دعوة جميع الخبراء في المجال قطاع البحري والمحكمين والأكاديميين لحضور هذه الفعالية الاستثنائية، مع تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للتحكيم البحري وأهمية الفرصة التي يتيحها لعرض خبراتهم والتواصل والتعاون .

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عن مركز دبي للتحكيم الدولي:

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي في العام 1994 وهو مركز التحكيم الأكبر في الشرق الأوسط. يلتزم المركز بتقديم أعلى معايير خدمات حل المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. و ذلك من خلال محكمة التحكيم التي تم إعادى تشكيلها مؤخراً, و مجلس الإدارة الموسع، و قواعد التحكيم الجديدة للعام 2022 .

حول المؤتمر الدولي للمحكمين البحريين:

تأسس مؤتمر المحكمين البحريين الدولي في عام 1972، و هو حدث هام ومرموق يجذب المحكمين البحريين وجميع الخبراء العاملين في هذا المجال على مستوى عالمي.

للاستفسارات الإعلامية:

مركز دبي للتحكيم الدولي

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