● تحتفي الفعالية بأحدث التوجهات الرائجة في مجال ألعاب البلوك تشين والرياضات الإلكترونية والرموز غير القابلة للاستبدال وتقنية Web3 وغيرها

● المعرض يتيح لزواره فرصة تجربة مختلف فئات الثقافة الشعبية في عالم الميتافيرس ولقاء رواد الابتكار وجامعي الأعمال الفنية والمستثمرين والخبراء والشغوفين بالتكنولوجيا في 28 و29 مايو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 28 و29 مايو الجاري فعالية ميتاكون (Metacon) برعاية غالا، المعرض الفريد والمتخصص بالثقافة الشعبية والذي يهدف لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، ويحتفي بأحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين، والرياضات الإلكترونية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وتقنية Web3 وغيرها. وتعتزم شركة غالا غيمز (Gala Games)، منصة الألعاب بتقنية Web3 التي توفر الدعم للاعبين من خلال أكبر شبكة لامركزية للاعبين في العالم، خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على أبرز ألعابها، كما ستكشف عن الأخبار التي تثير اهتمام جمهورها المتنامي في المنطقة.

وبخلاف الفعاليات التقليدية المتخصصة بتقنية بلوك تشين، تشمل محاور تركيز معرض ميتاكون الألعاب والتقنيات التي تعرض ابتكارات مطوري تقنيات بلوك تشين، إلى جانب مجموعة من أحدث الألعاب المتاحة والتي سيتم إصدارها قريباً والتي تُحدث نقلة نوعية في مفهوم تحقيق الأرباح من تجارب اللعب والمشاهدة والبث عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى الفنون التي توفر معلومات وافية حول الرموز غير القابلة للاستبدال في المجال الفني والمستمدة من تاريخها، وطرق ابتكارها، وشرائها، وبيعها، والمشاركة في مختلف المزادات المتخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال. كما تسلط الفعالية الضوء على الرياضات الإلكترونية التي يتم بثها عبر الإنترنت لعرض قدرات عدد من أشهر فرق الألعاب المتنافسة خلال مشاركتها في أحدث بطولات ألعاب البلوك تشين؛ والموسيقى والتجارب الترفيهية التي تبيّن دور تقنية Web3 في إعادة رسم ملامح القطاع بدءاً من الحفلات الموسيقية في عالم الميتافيرس ومتنزهات الواقع الافتراضي، وصولاً إلى الإمكانات الترفيهية الهائلة المتاحة حالياً ومستقبلاً.

ويضم برنامج معرض ميتاكون الذي يتم تنظيمه بدعم من غاف كابيتال، الشركة الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات والمتخصصة بألعاب بلوك تشين ومشاريع تقنيةWeb3، مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الغنية التي تتوزع على المحاور الأربعة

الرئيسية للمعرض والتي تشمل: ميتاستيج (MetaStage)، وميتاكونيكت (MetaConnect)، وميتارينا (MetaArena)، وميتاسبيس (MetaSpaces).

وتقام فعالية ميتاستيج بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وقادة الفكر ورواد الابتكار في مجال تقنيات بلوك تشين، بما في ذلك الدكتور مروان الزرعوني، عضو مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين. ويؤدي الدكتور الزرعوني دوراً رئيسياً في تعزيز حضور الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال تقنيات بلوك تشين، فضلاً عن توجيه وترسيخ الأسس التي يقوم عليها معرض ميتاكون. كما تضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى في فعالية ميتاستيج جيسون برينك، رئيس قسم البلوك تشين في شركة غالا غيمز، والذي يعد أيضاً من أبرز المفكرين المتخصصين بتقنية بلوك تشين، واستشراف مستقبل العملات الرقمية، والفائز بجائزة شبكة التنمية العالمية لعام 2014 من مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن ابتكار حل إيد دولار (AidDollar)، القائم على تقنية بلوك تشين والذي يهدف لحل مشاكل المساعدات الدولية. وتشمل قائمة المتحدثين أيضاً إدريس بي، فنان الرموز غير القابلة للاستبدال والذي يحظى بشهرة واسعة في دبي عن منحوتاته الفنية ثلاثية الأبعاد؛ وفراس الصادق، المؤسس الشريك في شركة غاف كابيتال، إلى جانب عدد من الضيوف رفيعي المستوى والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

ويمكن لعشاق الرياضات الإلكترونية مشاهدة أول بطولة حصرية لألعاب بلوك تشين تقام في المنطقة، حيث تستضيف فعالية ميتارينا بطولة أكسي إنفينيتي، وهي لعبة تدور أحداثها في عالم رقمي للحيوانات الأليفة يتيح للاعبين إمكانية تربية مخلوقات خيالية تسمى أكسي وتداولها والتنافس باستخدامها. ويتنافس 12 فريقاً من أفضل الفرق العالمية للفوز بالجوائز النقدية للبطولة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي. كما سيتم تنظيم عدد من البطولات الأخرى، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الألعاب الجديدة والمتميزة في نسختها التجريبية من منصة غالا غيمز ولعبة فايت أوف ذي إيجز(FOTA).

بينما توفر فعالية ميتاسبيس مجموعة كبيرة من أكشاك اللعب التي تتيح فرصة استكشاف وتجربة عدد من أحدث ألعاب البلوك تشين/الرموز غير القابلة للاستبدال، والاطلاع على عدد من الجهات والشخصيات المتخصصة بعالم الميتافيرس. وتتيح فعالية ميتاسبيس أيضاً فرصة استكشاف مناطق مخصصة لعرض عدد من أشهر الألعاب القائمة على تقنية بلوك تشين مثل FOTA وميدابوتس وتاون ستار وسبايدر تانكس وغيرها؛ بالإضافة إلى رواق فناني الرموز غير القابلة للاستبدال برعاية سوق راكوزا (Rakuza) للرموز غير القابلة للاستبدال والتي ستقدم أول مشروع لرسوم المانجا والرسوم المتحركة القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال، ويُتاح بشكل حصري خلال فعاليات معرض ميتاكون؛ ردهة بابيسBAPES، المنصة المركزية ومساحة التواصل في معرض ميتاكون، والتي تتيح لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة فرص التواصل والتعرف على سبل استخدام تقنيات بلوك تشين والاستفادة منها. كما تعرض ردهة بابيس مجموعة حصرية من الرموز غير القابلة للاستبدال من بابيس، أول نادٍ استثماري في مجال الميتافيرس والذي يهدف لتقديم دعم حصري للشركات المتخصصة بالأصول المشفرة والتي يتم تأسيس حضور لها في عالم الميتافيرس وسوق بلوك PLUCK، السوق الرقمية الأولى والأكبر من نوعها في العالم للمقتنيات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.

وتتمثل آخر المناطق المتميزة خلال فعالية ميتاسبيس في معرض الرموز غير القابلة للاستبدال برعاية شركة إيثيكال كوليكتيف (Ethereal Collective)، والتي تقدم الأعمال والمجموعات الفنية لعدد من كبار الفنانين بما في ذلك إيثيريوم تاورز (Etherium Towers) وورلد أوف وومن(World of Women)، وهي شركة جديدة متخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال. كما يمكن للزوار مشاهدة معروضات من مؤسسة آرتس داو (Arts Dao)، وهي صندوق متخصص بالرموز غير القابلة للاستبدال والذي يشهد نمواً لافتاً بين النوادي ذات العضوية الخاصة والحصرية بالفنانين والمستثمرين وجامعي الأعمال الفنية بتقنيةWeb3؛ والمسلسل الكوميدي "ذات ريد إيب فاميلي" (yThe Red Ape Famil) الذي أنتجته شركة زيني ميديا باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال.

وشارك عبدالرحمن محمد، أحد رواد الرياضات الإلكترونية وعضو اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في تأسيس معرض ميتاكون بالتعاون مع كايل تشيس، الرئيس التنفيذي لشركتي بايد نتورك (rkPaid Netwo) وماستر فينتشرز (Master Ventures)، والخبير المتمرس في مجال العملات المشفرة ورائد الأعمال المتخصص بالتكنولوجيا، والذي سيلقي أيضاً كلمة رئيسية خلال فعالية ميتاستيج. ويقدم كلاهما خلال مشاركتهما في فعاليات المعرض خلاصة معارفهما وخبراتهما الواسعة في القطاع.

وتعليقاً على ذلك، قال عبدالرحمن محمد: "تتطور التكنولوجيا المتقدمة بوتيرة متسارعة، وأدركنا وجود سوق ضخمة وواعدة من عشاق الثقافة الشعبية بما في ذلك اللاعبين والفنانين والعاملين في مجال الترفيه، والذين يتطلعون لبدء تعلم تقنية بلوك تشين واعتمادها، ولكنهم لا يجدون السبيل المناسب. ويشارك في معرض ميتاكون مجموعة واسعة من المهتمين بهذه التقنيات على اختلاف مستوياتهم، من المبتدئين وصولاً إلى الخبراء المتخصصين بالقطاع، والذين يتطلعون للقاء والتواصل وتحقيق التقدم في هذا المجال. ونسعى لنقدم منصة تتيح للجميع المشاركة والتعلم وتبادل الخبرات وتحقيق النمو كمجتمع متكامل في هذا القطاع المذهل وسريع النمو".

وبدوره، قال جيسون برينك، رئيس قسم البلوك تشين في شركة غالا غيمز: "ندير في جالا جيمز عمليات مكثفة في العالم الرقمي، ولكننا نؤمن في الوقت ذاته بأهمية اللقاء مع جمهورنا الذي يعود له الفضل الكبير في نجاح شركتنا. ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لتقديم أنفسنا والكشف عن عدد من المشاريع التي بذلنا جهوداً حثيثة لإنجازها. كما يسرنا الاطلاع على آراء الجمهور في المنطقة والتعلم منه نظراً لأهميتها الكبيرة في مساعدتنا على الارتقاء بمنظومة عملنا بأكملها".

وسيتم إصدار تذاكر حضور معرض ميتاكون قريباً، وستتيح كل تذكرة يتم شراؤها الفرصة لحاملها لتحويلها على رموز غير قابلة للاستبدال.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمزيد مع المعلومات حول معرض ميتاكون، يرجى التواصل عبر: https://metaconglobal.com/

- إنستاجرام: https://instagram.com/metacon.global

- تويتر : https://twitter.com/metaconglobal

- فيسبوك : https://m.facebook.com/METACON.Global/

- تيك توك: https://www.tiktok.com/@metacon.global

معلومات الاتصال

تريشا جيمينيا

البريد الإلكتروني: tricia@comcomea.com

الهاتف المحمول +971 50 9133439

ربيع يوسف

البريد الإلكتروني: rabia@comcomea.com

الهاتف المحمول 6582+971 56 136