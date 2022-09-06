من المتوقع أن تجتذب نسخة هاكاثون 2022 أعدادً أكبر من المشاركين مقارنة بالنُسخ السابقة، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في الفعالية التي سيتم تنظيمها تحت شعار "استراتيجيات البرمجة الرقمية" 150 شخصاً من جميع أنحاء العالم. تدعو الشركة جميع المهتمين بقضايا الاستدامة والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها في مدينة دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز "بي سي جي بلاتينيون" التابع لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي يعد واحداً من أهم مراكز الاستشارات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا الرقمية، عن استضافة النسخة الخامسة من الهاكاثون السنوي لهذا العام في مدينة دبي. تعد هذه الفعالية بمثابة ملتقى عالمي للمؤسسات والشركات الابتكارية في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها الحدث العالمي الأكبر الذي ينظمه المركز في مجال "البرمجة التعاونية". من المتوقّع أن تجتذب نسخة هذا العام عدداً أكبر من المشاركين، حيث سيشارك في هذا الحدث أكثر من 150 مشارك يعيشون في عددٍ من المدن في مختلف قارات العالم في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، والشرق الأوسط.

تستمر فعاليات " هاكاثون 2022" على مدار يومين تحت شعار "استراتيجيات البرمجة الرقمية"، بحضور نخبةٍ من الخبراء المختصين في مركز "بي سي جي بلاتينيون"، وسيجري مناقشة العديد من الحلول التقنية الرامية لتحقيق الاستدامة في أماكن العمل.

في ختام الفعالية، سيقترح كل فريقٍ من الفرق المُشاركة حلاً فعالاً لمعالجة التحديات القائمة، وسيحصل الفريق الفائز على جائزة مميزة.

تقديم مجموعةٍ من الحلول التقنية لتعزيز الاستدامة

يشهد العالم يومياً الكثير من التحديات البيئية الناجمة عن استنزاف الموارد الطبيعية، وانخفاض مستوى جودة المياه والهواء، وازدياد معدلات التلوث. تعتبر التكنولوجيا، على وجه الخصوص، الركيزة الأساسية التي يمكنها المساهمة في خلق عالمٍ إيجابي، وتوفير حلول مستدامة تسهم في الحد من الآثار الناجمة عن التغير المناخي.

تقول شيلي ترينش، الشريك والمدير المُفوّض بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب، ومدير قسم المناخ والاستدامة في الشركة، وأحد أعضاء فريق التحكيم في هاكاثون 2022: "قد يكون من الصعب تحقيق الهدف المرتبط بالحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية دون اتخاذ حزمةٍ من الإجراءات الرامية إلى تسريع الجهود الحالية، وتبني تقنيات ونماذج أعمال جديدة تسهم في دعم الاقتصاد العالمي، وتمكينه من الوصول إلى غايته المتمثلة في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. تعمل شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بالشراكة مع العديد من الهيئات العالمية والإقليمية والمحلية لدعم الجهود الوطنية المبذولة للتخفيف من تداعيات التغير المناخي، ووضع الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة لمواجهة التحديات المناخية، والانتقال بصورةٍ متوازنة نحو مصادر الطاقة النظيفة. يعد الهاكاثون ركيزة استثنائية يمكن الانطلاق منها نحو تعزيز نطاق الابتكارات التقنية الرامية لمعالجة التحديات المناخية في جميع أنحاء العالم".

التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط

أصبحت منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة مركزاً رئيسياً للابتكار، ويعمل بها الآن العديد من الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي على جميع المستويات. تزداد أهمية الابتكار في ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومات المنطقة لتنويع اقتصاداتها، والحد من اعتمادها بشكلٍ أساسي على موارد النفط والغاز، وتعزيز قدرة قطاع الطاقة على التكيُّف مع تحولات السوق العالمية.

تقول ألين شنوولي، المدير الإداري لمركز "بي سي جي بلاتينيون" في منطقة الشرق الأوسط: "اتجهت المنطقة في السنوات الماضية للتركيز على التحول الرقمي كأحد أهم أولوياتها الرئيسية، حيث تُظهر بيانات التحليلات والدراسات التي أجراها مركز "بي سي جي بلاتينيون"، ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على توظيف الكوادر والكفاءات المتميزة في المجالات الرقمية، لاسيما في قطاعات الخدمات المالية، والطاقة، والتكنولوجيا، والإعلام، وخدمات الاتصال، بالإضافة إلى القطاع الحكومي. نتوقّع مشاركة عدد كبير من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، والمهندسين، والمصممين، والاستشاريين التقنيين، ومطوري البرمجيات في الفعالية التي سنُنظّمها في منطقة الشرق الأوسط هذا العام".

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نبذة عن مركز "بي سي جي بلاتينيون "

يعتبر مركز "بلاتينيون" جزءاً من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، ويتمحور عمله حول تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية المصممة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الحلول الرقمية والتقنية المتقدمة التي تهدف لتعزيز توجهات التحول الرقمي، وتصميم نماذج تشغيلية متطورة للمؤسسات. يمتلك المركز مكاتب وفروعاً في مختلف قارات العالم (في كلٍ من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وجنوب إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ).

نبذة عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب

تعمل مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب مع مجموعةٍ واسعة من القادة في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية لمساعدتهم على تحديد التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتوازي مع استغلال الفرص التي تنطوي على قيمةٍ مضافةٍ كبيرة. تعد مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب واحدةً من أهم الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال استراتيجيات الأعمال، وذلك منذ تأسيسها في عام 1963. تعمل المجموعة مع عملائها عن كثب لتطبيق نهجٍ تحولي شامل يسهم في تمكين وتحفيز نمو مؤسساتهم، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإحداث أثر إيجابي واسع على الصعيد المجتمعي.

يمتلك خبراؤنا واستشاريونا خبراتٍ واسعة ومعرفةً مستفيضة في مختلف القطاعات والمجالات، فضلاً عن امتلاكهم لرؤى وأفكار متقدّمة تهدف لتحسين الوضع الراهن، وإحداث تحولاتٍ إيجابية مستدامة. تقدّم المجموعة العديد من الحلول المتقدّمة في مجالات الاستشارات الإدارية، والخدمات التقنية، وتصميم وتنفيذ المشاريع المؤسسية والرقمية. تعمل المجموعة وفق نموذج تعاوني متكامل يُلبي جميع متطلبات واحتياجات عملائها، ويركّز بصورةٍ أساسية على دعم نموهم وتطوّرهم، وتمكينهم من تحقيق النتائج التي يتطلّعون إليها، سعياً لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش وممارسة الأعمال.