أبوظبي: على هامش المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح ٢٠٢٤، أبرم مركز باحثي الامارات للبحوث والدراسات، عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك، مع مؤسسة وطني الإمارات وجائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي التكميلي والبديل.

مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز باحثي الامارات ومؤسسة وطني الإمارات

هذا وعقدت مذكرة تفاهم وتعاون، بين مركز باحثي الامارات للبحوث والدراسات ومؤسسة وطني الإمارات، على هامش المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، ومثل مؤسسة وطني الإمارات، في توقيع هذه المذكرة سعادة/ ضرار بالهول الفلاسي بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وعن مركز باحثي الامارات، الأمين العام الدكتور فواز نديم حبال، والدكتور فراس حبال رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء، والسيد خالد العلي أمين السر وعضو مجلس الأمناء.

وتهدف هذه المذكرة، إلى الشراكة في المجالات المعرفية والبحثية والتعاون في المجالات المشتركة، والمساهمة في تحقيق أهدافهما المعلنة بدعم وإجراء بحوث أصيلة ومفيدة تستند إلى الأدلة والوقائع، وتوظيفها لخدمة المجتمع ودعم صناع القرار وواضعي السياسات، وكما يطمح الطرفان إلى توسيع القاعدة المعرفية والإستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث، وتحقيق أهدافها المشتركة.

اتفاقية تعاون مع جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي

وعلى هامش المؤتمر أيضاً، وقعت جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي، التكميلي والبديل، اتفاقية مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وسينتج عنها إطلاق أول مجلة علمية محكَّمة عن الطب التكميلي والبديل، في خطوة علمية مهمة نحو البحث العلمي والدراسات المتقدِّمة في هذا المجال، في إطار تعزيز مسيرة البحث الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون الإصدار الأول للمجلة على هامش أعمال الكونغرس الدولي للطب التقليدي و التكميلي، المقرَّر تنظيمه في أبوظبي، في شهر (أكتوبر ) ٢٠٢٤.

ورحبت جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي، التكميلي والبديل، بهذا التعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وأن هذا العمل يؤدي لاستدامة تطوير مسيرة البحث العلمي في دولة الامارات العربية المتحدة برعاية راعي حضارة العلم والمستقبل للشباب، صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله.

وقالت إن، هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة وجديدة بين سائر الدارسين والباحثين من المتخصصين بالطب البديل والتكميلي في العالم، لتكون منبر حوار لاستخلاص مزيدٍ من الأساليب و الممارسات العلاجية، بواسطة الاعتماد على آخر ما توصل إليه العلماء من دراسات علمية.

اتفاقيات تعاون مع لجنة التحالف ولجنة شنغهاي العالمية ومعهد لوتس هوليستك

وكما وقع المركز اتفاقيات تعاون مع كل من، لجنة شنغهاي العالمية لتشجيع الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، ممثلة بمديرتها لولو وانغ، واتفاقية مع معهد لوتس هوليستك ممثلاً بالسيدة أمينة الهيدان بصفتها المدير العام للمعهد، وكما أبرم المركز اتفاقية أخرى مع مجموعة التحالف، ممثلة بالسيد تيمور بيتسادزه، المدير التجاري لمجموعة التحالف، وتعزز هذه التفاهمات والاتفاقيات تبادل الخبراء والباحثين والمستشارين المقيمين لدى جميع الأطراف بهدف الاستفادة من خبراتهم، والمشاركة في الفعاليات البحثية التي ينظمها الطرفان. وتعزيز الإصدارات والنشرات على المواقع الإلكترونية لكافة الشركاء.

يذكر أن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، يسعى دائما إلى إثراء تجربة البحث العلمي ورفده بأحدث الأساليب والأدوات، والعمل مع الجهات الشريكة في كافة المجالات، وبما يحقق التقدم والتطور الدائمين.

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