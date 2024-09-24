عقد مركز الزبير لتطوير المؤسسات مؤخراً، جلسة تجربتي الحوارية الشهرية لشهر سبتمبر بمؤسسة الزبير ‘ حيث ناقشت الجلسة توسيع الأعمال التجارية خارج حدود عمان .استضافت الجلسة كل من محمود العامري رئيس الاستثمار لشركة إعادة الحلول ومن المملكة العربية السعودية، محمد الماجد، المدير العام لشركة كافادس، فيما أدار الجلسة علي شاكر القائم بأعمال مركز الزبير لتطوير المؤسسات. ناقشت الجلسة عدة محاور أهمها تحديات توسيع الأعمال التجارية للشركات المحلية وخلق فرص تجارية خارجية وأهمية توسيع الأعمال والتعرف على أهم السبل والخطوات للتوسع الدولي .

واثناء الجلسة، تم استعراض بعض الاحصائيات للعام الماضي أهمها، تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم ٤٠ مليار ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الصادرات أكثر من ٢٥ مليار ريال، بما في ذلك حوالي ٧.٤ مليار ريال من الصادرات غير النفطية. وقد ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي ٢ مليار ريال في هذه الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لعمان إلى حوالي ٢٥٪.

حول هذه الجلسة علق هلال السيابي ، رئيس الخدمات المؤسسية : تأتي هذه الجلسة في توقيت مهم لرواد الأعمال المستعدون للتوسع الى خارج عمان، تماشيا مع أهداف السلطنة بزيادة نسبة الصادرات الغير نفطية وتنوع مصادر الدخل. ونحن سعداء برؤية أحد أعضاء المركز والفائزين بمقعد في برنامج الدعم المباشر في سنوات عمله الأولى وقد شارك محمود العامري نجاحاته وتجاربه مع الأعضاء الجدد، من أجل الاستفادة من تلك الخبرات. كما يعتبر محمود العامري أحد النماذج التي يفخر بها مركز الزبير، لما وصل له من نمو وتوسع الى خارج حدود عمان.

ومن جانبه صرح محمود العامري رئيس الاستثمار لشركة إعادة الحلول :" في البداية أود أن أشكر مؤسسة الزبير ممثلة بمركز الزبير للتطوير المؤسسات على استضافتهم الكريمة لي في الجلسة الشهرية من جلسات تجربتي وذلك من أجل الإلتقاء برواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومناقشة مختلف المواضيع التي تساهم في تطوير هذه المؤسسات واستدامتها.

ويضيف قائلاً: "كانت فرصة جميلة من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة للحديث عن تجربتي في عالم الأعمال والتوسع الخارجي، والتطرق الى أهمية دخول رائد الأعمال فيها وما يمكن أن تحدثه من فارق في مسيرة مشاريعهم، والتجربة خير برهان كما يقال".

وفي الجانب الآخر، صرح محمد الماجد من المملكة العربية السعودية، المدير العام لشركة كافادس "أتقدم بالشكر الجزيل لمركز الزبير على هذه الدعوة للمشاركة ، ولقاء رواد الأعمال اعضاء مركز الزبير، وهذه ليست بالمشاركة الأولى لي في برامج مركز الزبير، والتي تعتبر أحد أهم المراكز النشطة والداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في عمان ومحققة لشراكات ناجحة في مختلف دول الخليج ومنها السعودية، ونتمنى المواصلة في هذا التعاون من أجل تطوير بيئة ريادة الأعمال في منطقة الخليج العربي.

جلسة "تجربتي" الشهرية هي إحدى المبادرات التطويرية تقدمها وتديرها مركز الزبير لتطوير المؤسسات، وتستهدف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتناقش العديد من المواضيع التي تساعد على تطوير وتنمية مشاريعهم التجارية، وذلك من خلال استضافة مختصين من القطاعين العام والخاص على الصعيدين المحلي والدولي، للتعرف على التجارب الناجحة في إدارة المشاريع وتزويد الرواد بأحدث المعلومات والمعارف في هذا السياق. هذا ويسعى مركز الزبير دائمًا إلى توفير أفضل الأساليب والأنظمة التي تهم رواد الأعمال، والتي تساعدهم على إدارة مشاريعهم التجارية بكفاءة واقتدار.

-انتهى-

#بياناتشركات