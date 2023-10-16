بهدف تمكين رواد الاعمال من ذوي الإحتياجات الخاصة إقتصاديا

بدأ مركز الزبير لتطوير المؤسسات في تنفيذ الورشات التدريبية لمبادرة العلامة التجارية "عزم" والتي أطلقها بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية ووزارة التنمية الإجتماعية من أجل تمكين رواد الاعمال من ذوي الإحتياجات الخاصة. هدفت هذه المبادرة إلى تطوير المنتجات التي يصنعها الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء علامة تجارية خاصة بهم وتسويقها داخل وخارج السلطنة. ويقدم مركز الزبير لتطوير المؤسسات هذه الورشات في إطار إتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مع مؤسسة الجسر في مطلع العام الحالي بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة.

لقد قام المستشارون بمركز الزبير لتطوير المؤسسات بزيارات ميدانية الى مراكز التأهيل في جميع أنحاء مسقط وأجروا العديد من اللقاءات مع العاملين من ذوي الإعاقة والمشرفين ومقدمي الرعاية بالإضافة الى مقدمي الخدمات. وبعدها، قام المركز بتحليل وتقييم متطلبات التدريب للفئات المستهدفة. واستنادًا إلى هذه التقييمات، تم وضع خطة شاملة لتنفيذ البرامج التدريبية لريادة الأعمال، والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن تطبيقات عملية وبمشاركة أربعة مراكز تأهيلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وأثنين من رواد الاعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا، وسوف يقدم المستشارون التوجيه والاستشارات التجارية والتسويقية لرفع مستوى وجودة المنتجات.

وحول هذا المبادرة، قال علي شاكر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات " نأمل أن تكون هذه التجربة ملهمة لجميع العاملين من ذوي الإعاقة حيث نهدف من خلال هذا التعاون مع مؤسسة الجسر إلى تشجيعهم على تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال والمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني". وأشار ان تدريب المشرفين والإداريين على تلك المجموعات من ذوي الإعاقة، من شانه بأن يطور أعمالهم من الناحية التجارية ويحسن من مستوى المنتجات واستدامتها. يعد هذا التعاون مثالاَ على الشراكة الناجحة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي بهدف تمكين رواد الاعمال في جميع المجالات وهذا يعكس إلتزامنا الجاد بتعزيز المساواة والفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع. وأشار: من هنا نشكر مؤسسة الجسر على شراكتهم القيمة، حيث نسعى معا لتمكين الأفراد المشاركين في البرنامج من تحقيق طموحاتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمساهمة بشكل فعّال في الإقتصاد الوطني.

ومن جانبها قالت دينا بنت فوزي الخليلية المديرة العامة لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية : "في البداية، نود أن نعبر عن امتناننا لمركز الزبير لتطوير المؤسسات على التعاون الفعّال في تنفيذ هذه المرحلة المهمة من المبادرة والتي تضمنت عددًا من البرامج التدريبية للمشتركين الأوائل بهدف تمكين رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة من ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بأساليب حديثة في مجال ريادة الأعمال مثل ابتكار نموذج العمل التجاري وتصميم القيمة المحلية المضافة."

وأضافت: "نسعى من خلال مبادرة "عزم"، إلى تحقيق نتائج إيجابية مستدامة تهدف إلى تطوير مشاريع ذوي الإعاقة وضمان استدامتها وتحقيق استقلالهم الاقتصادي. كما نهدف إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من المشاركين من ذوي الإحتياجات الخاصة، وحيث يمكن اعتبار هذه المبادرة برنامجًا لدعم ريادة الأعمال، فإننا نأخذ بعين الاعتبار تنوع الإعاقات والإحتياجات الخاصة، وبالتالي سوف يقوم مركز الزبير بالتعاون مع الجسر بمواءمة التدريب بناءً على احتياجات الأفراد. ونؤكد على تقديم الدعم والتوجيه للمشاركين من خلال تدريبات مخصصة تهدف إلى تطوير مهاراتهم في صناعة منتجاتهم، آملين بذلك إستقلاليتهم وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد المحلي.

والجدير بالذكر أن علامة "عزم" تعمل على تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات التي تحمل هذه العلامة وجعلها الاختيار الأول له، وبناء صورة ذهنية لديه بأن المنتجات التي تحمل هذه العلامة يمكن الوثوق بها لأنها تخضع لمعايير التصنيع الموحدة من حيث الجودة والمقاييس والتغليف، إلى جانب استخدامها في المنتجات المصنّعة من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التأهيلية والورشات المحمية وأصحاب المشاريع.

ويعتبر مركز الزبير لتطوير المؤسسات أحد أهم المبادرات المنبثقة من رؤية “مؤسسة الزبير” الاستراتيجية لمسؤوليتها الاجتماعية، والتي تعكس إيمان المؤسسة بمدى أهمية المؤسسات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يتميز المركز بمهنيته العالية وتنوع مجالات المعرفة التي يقدمها وتعدد خبراته المتراكمة من خلال دعمه وتواصله مع المؤسسات الصغيرة، وشبكة اتصالاته وشركائه الاستراتيجيين محلياً ودولياً.



#بياناتشركات

- انتهى -