تماشياً مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، تم إطلاق البرنامج الحصري الذي تقتصر المشاركة فيه على دعوة خاصة، بالتعاون مع عدد من أبرز الشركاء من المؤسسات العالمية الرائدة: "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC، و"التميمي ومشاركوه"، وبنك "يو بي إس"UBS

المبادرة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات العائلية، والحوكمة، ورأس المال على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن احتفائه بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه المرموق "الجيل القادم من القادة" في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي. وقد ضمت هذه المبادرة، التي تقتصر المشاركة فيها على الدعوات الخاصة، مجموعةً متميزةً من شباب وشابات الجيل القادم، الذين يستعدّون لتولي أدوار قيادية وإدارية في شركات عائلية كبيرة متعددة الأجيال.

وبينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"عام الأسرة"، يدعم البرنامج التفاعلي التابع لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة، استمرارية الشركات العائلية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تنمية وتطوير مهارات الجيل القادم من قادة الشركات العائلية. تم تصميم البرنامج خصيصاً ليلبي احتياجات القادة الإقليميين الحاليين والمستقبليين الساعين إلى تنظيم ووضوح الأدوار، ويعزز فهم التخطيط لتعاقب الإدارة وانتقال القيادة، ويوفر إلماماً أعمق بالحوكمة في مجالس العائلات، ومجالس الإدارة، وعلاقات المساهمين، والتوثيق، وهياكل صنع القرار.

ويقوم عدد من الشركاء المرموقين في مجالات التعليم والاستشارات والقانون وإدارة الثروات بتقديم منهج البرنامج، الذي يعكس الأولويات الحقيقية والحالية التي تواجه الشركات العائلية بما في ذلك الحوكمة، وتعاقب الإدارة، وهيكلة الثروة والضرائب، وريادة الأعمال، والهياكل المؤسسية، والاستثمار، وبناء المحافظ الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تعد الشركات العائلية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وتمثل محركات رئيسية للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ومع دخول العديد من هذه الشركات مراحل حاسمة من انتقال الإدارة عبر الأجيال، تصبح رعاية الجيل القادم من القادة أمراً ضرورياً لضمان استمرارية هذه الشركات في أداء دورها في المنطقة. ونظراً لتوقع أن يلعب أفراد الجيل القادم من الشركات العائلية دوراً أكبر في الحوكمة، وريادة الأعمال، واستراتيجيات الاستثمار، والابتكار، وإدارة رأس مال العائلة، فإن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يستجيب لزيادة الطلب على التعليم المنظم، وتطوير القادة، وإجادة الحوكمة، والتعرّف العملي على مواضيع الثروة والقانون والشركات والاستثمار. ولا شك أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات العائلية، والحوكمة، ورأس المال على المدى الطويل".

تعاون مؤسسي عالمي المستوى

يوفر "برنامج الجيل القادم من القادة" منصةً متميزةً ومتخصصةً لدعم الإدارة على المدى الطويل. تناول البرنامج الأولويات المُلحة التي تواجه الشركات العائلية الحديثة، وتألف من وحداتٍ يقدمها عدد من الشركاء من المؤسسات العالمية الرائدة. فعلى مدار سبعة أيام، قامت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC بتغطية جوانب ريادة الأعمال والهيكلة الضريبية للشركات العائلية، بينما قادت "التميمي ومشاركوه" الوحدات القانونية وحوكمة الشركات العائلية، وتولى بنك "يو بي إس" UBSتقديم وحدات بناء المحافظ الاستثمارية ومبادئ الاستثمار. وتغطي هذه المجالات مجتمعةً الركائز الأساسية لتطوير الجيل القادم من قادة الشركات العائلية، حيث يتعلم المشاركون مباشرةً على يد خبراء في كل مؤسسة شريكة.

ومن خلال ربط المشاركين مباشرة بعدد من الخبراء الرواد في هذا المجال عبر البرنامج، يضمن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أن يكتسب الجيل القادم الثقة العملية والواقعية في الديناميكيات المتعلقة بالشؤون القانونية والمالية والعلاقات المرتبطة بإدارة رؤوس الأموال العائلية الكبيرة.

ويؤكد "برنامج الجيل القادم من القادة" على دور مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي كمنصة رئيسية مخصصة لدعم الشركات العائلية من خلال البرامج التعليمية الخاصة، وبناء التعاون بين أفراد مجتمع الأعمال، ودعم الأعمال.

سيحصل المشاركون أيضاً على صفة الأعضاء المؤسسين في "برنامج الجيل القادم من القادة" من مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، لينضمّوا إلى مجتمع نوعي يوفّر دعماً مستداماً للتطوير المهني، ويتيح فرصاً رفيعة المستوى للتواصل، والوصول إلى مسارات تعلّم مستمر مدى الحياة، إلى جانب دعوات حصرية لحضور فعاليات مجتمعية مختارة.

ويأتي هذا الالتزام بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عام 2026 "عام الأسرة" و"الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031" التي تؤكد على الدور الحيوي للأسر وتشكل إطاراً استراتيجياً شاملاً لضمان استقرارها وازدهارها.

يضم مركز دبي المالي العالمي، بوصفه أكبر منظومة للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 1،250 كياناً عائلياً، مدعومة من أكثر من 600 شريك، بما في ذلك البنوك الخاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، ومكاتب المحاماة، والشركات الاستشارية.

ويدعو المركز الشركات العائلية المهتمة، وممثلي المشاريع العائلية، وأفراد الجيل القادم إلى التواصل مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي لمعرفة المزيد عن البرنامج والاستفسار عن فرص المشاركة في المبادرات المستقبلية.

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