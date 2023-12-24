الدوحة: أقام مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة حفلًا بمناسبة اجتياز النصف الأول من الدورة الثانية لبرنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية (ECIEP)، حيث تم الاحتفاء بخريجي هذه الدورة وتوزيع الجوائز عليهم.

وشهد الحفل الذي عُقد في مركز ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، اختتام ورش عمل بناء القدرات التي نظمها مركز الابتكار، حيث قام المشاركون من 15 فريقًا، تم اختيارهم بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، بمجموعة من أنشطة بناء القدرات المصممة خصيصا لتعزيز مهاراتهم في ريادة الأعمال، كما تنافس كل فريق للحصول على حصة من التمويل الذي يقدمه برنامج صندوق ريادة الأعمال التابع لبرنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية، والتي يتم تخصيصها للمشاريع التجارية الواعدة في خمس مجالات.

وبحضور عمداء من جامعة حمد بن خليفة، ومديريها التنفيذيين، وكبار موظفي بنك قطر للتنمية، قام مركز الابتكار باعتماد جميع المشاركين في ورش عمل بناء القدرات ومنح تمويلات برنامج ريادة الأعمال، وتم تكريم العديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك الدكتور رشاد الجشّاني العالِم بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور كبير بيسواس الأستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية والحيوية، والدكتور تنوير علام الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، والدكتور جينس شنايدر الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، كما قام مركز الابتكار بتكريم السيدة بشرى راستي غلاتيا، المعلمة في أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر.

وفي معرض تعليقها على حفل رواد الأعمال، قالت السيدة/ ندى البلم، أخصائي أول ريادة الأعمال بمركز الابتكار: "يسرني، تقديم التهنئة لجميع المشاركين في هذه الدورة على إتمامهم بنجاح ورش عمل بناء القدرات، إذ يعكس تنوع الأعمال والأفكار المقدمة في البرنامج، مدى تطور ثقافة ريادة الأعمال في جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر، ولم يكن اختيار المستفيدين من تمويل برنامج ريادة الأعمال مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، حيث كان كل مُشارك يقدم فكرة لمشروع تنافسي للحصول على التمويل، لذا فإننا نتمنى لجميع المشاركين التوفيق في مساعيهم لإطلاق مشاريعهم التجارية المستقبلية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية في عام 2022، وهو يدعم رواد الأعمال المبتكرين في مؤسسة قطر، وتطوير منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة، حيث تم تصميم البرنامج كمبادرة طويلة الأمد يقوم فيها المشاركون بتسويق مشاريعهم الخدمية والتجارية.

هذا، ويعزز مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة، وهو مبادرة من مكتب الابتكار والعلاقات الصناعية، منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها، حيث يعتبر منصة لتعميق التواصل بين الأشخاص وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات، مما يوفر فرصًا للتعاون الفريد الهادف.

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نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa