دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، زيارات ميدانية لطلاب ما يزيد عن 200 مدرسة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية من مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من الطلاب المشاركين في المخيمات والبرامج الصيفية التي نظمها عدد من المؤسسات خلال صيف العام الجاري لأبناء الموظفين، ومنها "برنامج التثقيف البيئي" التابع لبلدية دبي، و"مخيم رواد الاستدامة" التابع لمؤسسة "وطني الإمارات".

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مركز الابتكار بات معلماً رئيساً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، ومنصة مهمة لرفع مستوى الوعي حول أبرز ملامح المستقبل المستدام، والمبادرات الخضراء التي تطلقها حكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي. ولفت معالي الطاير إلى دعم الهيئة المتواصل لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى غرس ثقافة الاستدامة والإبداع والابتكار لدى النشء الجديد، وتمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم من خلال توفير الأنشطة التعليمية والنظرية والتطبيقية التي ترسخ بيئة معرفية وعلمية متقدمة، تسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول، يواصل مسيرة التطور والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات على كافة الأصعدة.

خلال زياراتهم لمركز الابتكار، جال الطلاب الزائرون في منطقة المعرض في الطابق الأول واستمتعوا بأكثر من 35 عرضاً تفاعلياً حول تطورات الطاقة المتجددة. كما تعرّف الطلاب على متحف هيئة كهرباء ومياه دبي وأهم إنجازات مسيرة الهيئة وأبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. واطلع الطلاب على خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة.

كما استمتع الطلاب بالعروض الرائدة والشيقة التي يوفرها مركز الابتكار لزواره باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام والواقع المعزز والميتافيرس وغيرها. واختبر الطلاب عدداً من التجارب التفاعلية الفريدة ومنها تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة وغير ذلك من تقنيات مبتكرة. إلى جانب ذلك، اصطحب المركز زواره من الجيل الجديد في رحلة افتراضية بالاعتماد على تقنية الميتافيرس في أرجاء مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

يستقبل مركز الابتكار زواره من السبت إلى الأربعاء، من 09:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، ويوم الخميس من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً. ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني www.mbrsic.ae أو التطبيق الذكي للمركز (MBRSIC). وتقام عروض الهولوغرام يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع الساعة 10:30 صباحاً والساعة 02:30 مساءً. ويقدم المركز خصومات على سعر التذاكر للأطفال والطلاب، وتذاكر مجانية لأصحاب الهمم.

#بياناتحكومية

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خلود آل علي / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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