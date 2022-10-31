أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي الوطني للمعارض عن إنهاء استعداداته لاستضافة فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في الفترة بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2022.

وحرص المركز على تجهيز وإعداد جميع مرافقه والبنى التحتية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يضمن راحة الزوار والعارضين، ويتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة تتجاوز تطلعات الزوار والمشاركين في الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض لإخراج الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.

ويستضيف أديبك لهذا العام 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 28 جناحاً دولياً، ليُوفر المنصة المثلى لحفز الأنشطة التجارية عبر كامل مفاصل سلسلة توريد قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يشهد "أديبك 2022" حضور ما يزيد عن 150 ألف من خبراء الطاقة من 160 دولة، إلى جانب 2,200 شركة عارضة تعتزم الكشف عن أحدث الابتكارات التي يزخر بها القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.adipec.com/

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