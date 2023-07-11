أبوظبي: تواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الرائد لبرامج التدريب الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها للارتقاء بفن الدبلوماسية إلى آفاق جديدة، حيث أبرمت مذكرة تفاهم مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير دورات تدريبية لموظفي الاتحاد للطيران من مواطني الدولة في مجالات الدبلوماسية، وإدارة الأزمات، والتواصل بين الثقافات، وغيرها.

ووقّع على الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول في الاتحاد للطيران، وذلك في مراسم توقيع استضافته الأكاديمية في مقرها بأبوظبي بحضور سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وستتيح مذكرة التفاهم هذه لموظفي الاتحاد من مواطني الدولة فرصة التسجيل والالتحاق في الدورات المتاحة ضمن برنامج المهارات الدبلوماسية وبرنامج مهارات التعامل مع الآخرين. وستقدم الأكاديمية خطة شاملة للبرامج التدريبية تحدد الدورات المتاحة، مع تخصيص عدد معين من المقاعد للموظفين الإماراتيين في الاتحاد للطيران.

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "يسرنا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أن نساهم بفاعلية في مشوار التطور المهني لموظفي الاتحاد للطيران، وسوف نعمل على تزويدهم بالأدوات المتخصصة التي من شأنها أن تساهم على تعزيز مهاراتهم وكيفية التواصل والتعامل مع الآخرين. وتعكس مذكرة التفاهم هذه حرصنا الدائم على توفير برامج تدريبية مميزة لأولئك الذين يمثلون قطاعاً اقتصادياً حيوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "غالباً ما يجد العاملون في قطاع الطيران أنفسهم في مواقف غير متوقعة تتطلّب مهارات تعامل دبلوماسية، بالإضافة إلى تفاعلهم مع أفراد من جميع نواحي الحياة. وبدورنا، نتطلع للتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد للطيران، لدعم أهدافهم ومساعدة الموظفين على الاستفادة من المعلومات المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية".

من جهتها، أعلنت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول في الاتحاد للطيران: "تؤمن الاتحاد للطيران بالاستثمار في تنمية وتطوير القوى العاملة لدينا، ويتماشى التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الأكاديمية تماماً مع التزامنا بتمكين ودعم المواهب الإماراتية. ومن خلال توفير برامج وفرص تدريبية وتعليمية متطورة، ستعزز الشراكة مجموعة المهارات لموظفينا الإماراتيين، لتمكينهم من التفوق في مهامهم، والمساهمة في النجاح المتواصل لشركتنا".

وستعمل برامج التدريب التي تقدمها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على تمكين الموظفين من تطوير سمات القيادة، وكيفية التواصل مع الأفراد من ثقافات مختلفة، وفهم أهمية الدبلوماسية خلال جلسات التفاوض المحتملة. كما تعكس هذه البرامج التزام الأكاديمية بدعم أحد أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae/

نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها المزيد.

وتضع الاتحاد مسؤولية معالجة أزمة المناخ في قائمة أولوياتها نظراً لما تمثله من أهمية في الوقت الحالي، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران ضمن التصنيفات البيئية لشركات الطيران في العام 2022. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الطيران، تعمل الاتحاد بشكل جدي على التخلّص من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع.

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