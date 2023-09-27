بهدف ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية

مسابقة مدينة دبي للإعلام تشجّع المصممين على جذب الأنظار نحو الأولويات البيئية

خبراء التصميم مدعوون للمزج بين الفن والوعي البيئي على مسرح المدينة الإعلامية الشهير

الإمارات العربية المتحدة، دبي: دعت مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، أصحاب المواهب المحترفين ضمن مجتمعها النابض بالحياة، للمشاركة في مسابقة ممتعة وفريدة من نوعها تقام على مسرح مدينة دبي للإعلام الشهيرة بهدف تسليط الضوء على المصممين المبدعين عبر حدث مثير لموسم 2023/24.

يستعد المسرح الذي يتسع لـ 15000 مقعد، لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة خلال الأشهر المقبلة، تتضمن حفلات موسيقية حية ومهرجانات وورش عمل تثقيفية ضمن سعي المنظومة الإبداعية لمدينة دبي للإعلام لإبراز العناصر المرئية التي تبهر الحواس وتدعم الاستدامة وتسلّط الضوء على جمال المساحات الخضراء، حيث سيعرض العمل الفني الفائز على مسرح المدينة التي تعدّ قلب المجتمع الإعلامي المزدهر في الإمارة.

ومن المثير للاهتمام أنّ هذه المسابقة لا تتوقف على الجانب الفني فحسب، وإنّما تهدف إلى إحداث تأثير راسخ على الاتجاهات العالمية في المجالات ذات الأولوية، حيث إنّ الفوز بالمسابقة يتطلّب تقديم تصميم يركّز على الاستدامة والتوعية البيئية بما ينسجم مع تزايد الاهتمام العالمي بالتحدّيات المناخية ويتماشى مع استعدادات دبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المرموق للتغير المناخي 2023 (COP 28) في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ولضمان تحقيق الفوز في المسابقة يجب على المصممين المبدعين في مدينة دبي للإعلام أن يقدّموا تصاميم أصلية ومذهلة ترفع مستوى الوعي حول الاستدامة البيئية وسحر المساحات الخضراء، كما يجب أن يتلاءم التصميم مع القيم والمفاهيم الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ترسل التصاميم بتنسيق (PDF) مع كتابة الاسم الكامل للمصمّم وتفاصيل الشركة ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني (info@dmc.ae) في موعد أقصاه يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

ستخضع التصاميم المشاركة للتقييم من قبل لجنة تحكيم تضمّ ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام، وجون باربر نائب الرئيس للتسويق والاتصالات في مجموعة تيكوم، وتيا سكيلتون مديرة مهرجان "دبي لينكس" العالمي للإبداع، وسحر رفيق المدير الإداري لشركة (NordStella).

وفي هذا الإطار قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: "تعدّ مدينة دبي للإعلام موطناً لمجموعة من ألمع العقول المبدعة في مجالي الإعلام وإعداد المحتوى، وتمتلك المقوّمات التي تؤهّلها للمساهمة في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، ولاسيما في ظلّ استعداد دبي لاستضافة أكبر حدث عالمي للتغيّر المناخي، هو مؤتمر الأطراف (COP 28) الذي ينطلق أواخر شهر نوفمبر المقبل ويستمر لحوالي أسبوعين، ما يجعله فرصة لاستلهام الأفكار المبتكرة حول الاستدامة البيئية".

وأضاف: "نفخر بأن مجتمعنا يضمّ نخبة من المبدعين الموهوبين، وندعوهم للانضمام إلينا في المساهمة بجعل العالم مكاناً أكثر استدامة من خلال إنشاء تصميمات جذابة تترك بصمة راسخة وتعزّز جهود دبي في زيادة الوعي بالتحدّيات المناخية والبيئية. سيكون التصميم الفائز في هذه المسابقة تحفة بصرية ممتعة تحوّل مسرح المدينة الإعلامية إلى منصّة عالمية لتسليط الضوء على المتطلّبات والأولويات البيئية لكوكبنا في الوقت الحاضر وفي المستقبل".

الجدير بالذكر أنّ مسرح مدينة دبي للإعلام يستقطب آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم كل عام بصفته الوجهة الرائدة في المنطقة للعروض الارتجالية الحصرية والحفلات الموسيقية الحية والمهرجانات، وقد شهد المسرح عروضاً ناجحة لفنانين مشهورين من بينهم إريك كلابتون وعمرو دياب وجنيفر لوبيز خلال موسم الفعاليات 2022/23 مع عودة مهرجاني (RedFestDXB) و(Chill Out).

تأسست مدينة دبي للإعلام في عام 2000 من قبل مجموعة تيكوم، بهدف تمكين الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال توفير منصة مخصصة لإنتاج الوسائط والمحتوى عالي الجودة. وتعدّ المدينة موطناً لمجموعة من أكبر المؤسسات الإعلامية العالمية مثل (CNN) و(Thomson Reuters) و(BBC)، وتشكّل مدينة دبي للإعلام إلى جانب المناطق الإبداعية المماثلة مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، منظومة إعلامية متكاملة تضمّ أكثر من 3000 عميل و35000 محترف إبداعي.

مدينة دبي للإعلام هي واحدة من مجتمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم التي تضمّ 10 مناطق تجارية، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للاستوديوهات بالإضافة إلى مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحيّ دبي للتصميم.

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 9500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.

نبذة عن مدينة دبي للإعلام

مدينة دبي للإعلام هي منظومة إعلامية متكاملة تابعة لمجموعة تيكوم . تحتضن المدينة مجموعة متنوعة من العملاء المحليين والعالميين من مؤسسات الإعلام وكالات الاتصال والتسويق بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المساندة. وتقدم مدينة دبي للإعلام شبكة أعمال متكاملة وموقعاً استراتيجيا ًوبنية تحتية متطورة تمكن العملاء من تنمية الأعمال والازدهار. تضم المدينة النابضة بالحياة مجموعة واسعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم بالإضافة إلى مجموعة من المرافق السكنية والفنادق العالمية.