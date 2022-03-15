البطولة المرموقة تسلط الضوء على المكانة المتنامية للمدينة كوجهة رياضية عالمية

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: تستضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية النسخة الثالثة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للغولف، التي تنطلق خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري نادي الغولف رويال غرينز، والتي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، كجزء من جهود المدينة لتعزيز مكانتها كوجهة رياضة جاذبة وعالمية المستوى.

وتشارك في البطولة مجموعة من لاعبات التنس العالميات، مثل آنا نوردكفيست وجورجيا هول، إضافة إلى أخريات، كجزء من الجولة الأوروبية التي تقام في ملعب الغولف الذي يتكون من 18 حفرة، ويتمتع بإطلالة بانورامية ساحرة على ساحل البحر الأحمر.

ولتشجيع الجمهور على التفاعل مع الحدث العالمي الذي يتوقع أن يمثّل تجربة فريدة لعشاق الغولف فسوف يكون الدخول مجاناً خلال أيام البطولة الأربعة من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً. كما سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية التي تهدف لإشراك الجمهور وزيادة الاهتمام بالبطولة.

وأشار سيريل رينيه بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة، وقال "يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى هذه الفعالية الدولية في مدينتنا الجميلة بمشاركة أفضل اللاعبات حول العالم. في فبراير الماضي قمنا باستضافة فعاليات البطولة الدولية للرجال، والتي كانت مثيرة وحقق فيها هارولد فارنر الثالث فوزاً مثيرا. وتماشياً مع تطلعات رؤية 2030 الطموحة فإننا نسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة في طليعة الأنشطة الرياضية العالمية. ونفخر بأن المدينة توفر منطقة منصة جاهزة لاستضافة مثل هذه الأحداث".

ولن تقتصر الفعالية على مجرد التنافس الرياضي، حيث سيخصص يوم الجمعة 18 مارس للسيدات، وستقام فيه أنشطة مليئة بالمرح مثل دروس الغولف المجانية التي تقدمها محترفات الجولة الأوروبية للسيدات، إضافة إلى تنظيم لقاءات وجلسات تفاعلية مع أبرز اللاعبات والمؤثرات، وإتاحة فرصة الاشتراك في التدريب على مدار العام، وتقديم العديد من الهدايا المثيرة.

ولجذب العائلات لمتابعة الحدث فقد تم تصميم العديد من الفعاليات مثل دورات في تعليم أساسيات رياضة الغولف مجاناً، والحفلات الموسيقية الحية التي تضفي أجواء مرحة على المكان، والبرامج والأماكن الترفيهية، مثل أماكن التقاط الصور التذكارية، إضافة إلى توفير أطعمة مختلفة طوال الوقت.

ويتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم البطولة في تسليط الضوء على رياضة الغولف في المملكة العربية السعودية. بالإضافة الى تشجيع السيدات والفتيات السعوديات على ممارسة لعبة الغولف، ودعم جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة كجزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030. ولمزيد من المعلومات حول متابعة البطولة والتسجيل في فعالياتها المختلفة، يرجى زيارة الرابط: visit.kaec.net.

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عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) هي واحدة من أكبر وأهم المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص في العالم. تتركز على إنشاء مدينة متكاملة بمساحة 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر شمال جدة. تهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن تكون مساهماً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، وعاملاً تمكينياً كبيراً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية من خلال التركيز على ثلاث ركائز استراتيجية: (1) المحور العالمي للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة: ويشمل الوادي الصناعي (IV) الذي استقطب مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين في مختلف القطاعات الصناعية غير النفطية، وميناء الملك عبد الله ثاني أكبر ميناء في المملكة. المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة الأولى بين الموانئ الأسرع نموًا بين الموانئ حول العالم. (2) تجربة فريدة للحياة في المدينة (التطوير العقاري) والتي تقدم مجموعة متنوعة من حلول الإسكان والمعيشة لتلبية احتياجات السعر ونمط الحياة لمجموعة متنوعة من السكان. (3) وجهة للترفيه والتسلية على البحر الأحمر، من المقرر أن تصبح وجهة ترفيهية وسياحية حديثة على البحر الأحمر. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مجهزة تجهيزًا كاملاً لاستضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة الضخمة نظرًا لبنيتها التحتية اللوجستية والمتطورة، بما في ذلك المرافق الاجتماعية والرياضية والترفيهية ذات المستوى العالمي.

إعمار المدينة الاقتصادية (EEC)، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في تداول ، تأسست في عام 2006 ويمتلكها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 25٪.