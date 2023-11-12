المؤتمر جمع خبراء من مدينة الشيخ شخبوط الطبية لمشاركة تجاربهم المكتسبة من الحالات الصحية الأكثر تعقيداً وخطورة والتي تم علاجها في المستشفى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومايو كلينك، "المؤتمر السنوي الثالث للرعاية المعقدة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك: نهجٌ قائمٌ على الحالات"، وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2023. وسلّط المؤتمر الضوء على أحدث العلاجات المتطورة المُعتمدة مؤخراً للحالات الصحية المعقدة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. واستهدف الحدث، الذي شهد مشاركة XXX ضيفاً من الدولة ومن جميع أنحاء العالم، مشاركة الخبرات والمعارف والرؤى حول أفضل الممارسات في الرعاية المعقدة، إلى جانب تسليط الضوء على نموذج الرعاية الفريد الذي تتبناه مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والذي يعتمد نهجاً متكاملاً يتمحور حول المريض ويركز على العمل الجماعي ضمن فريق متعدد التخصصات لتلبية احتياجات المرضى من مختلف الأعمار.

وجمع المؤتمر بين المشاركة الحضورية والعروض المباشرة عبر المنصات الرقمية. وتضمن مجموعة من الجلسات المخصصة لطب الأطفال وحديثي الولادة، والطب الباطني، وصحة الأم والمرأة، إلى جانب الرعاية الجراحية. وبيّنت الحالات التي استعرضها خبراء مدينة الشيخ شخبوط الطبية طريقة العمل بالنهج متعدد التخصصات، إلى جانب التركيز على الممارسات المبتكرة والتقدم التكنولوجي للارتقاء بمستوى رعاية المرضى. كما أتيحت للمشاركين الفرصة للتواصل وبناء علاقات هادفة، والمشاركة في جلسات نقاشية محفزة، إلى جانب الاستماع لخبراء الهيئة التدريسية متعددي التخصصات والذين يعملون في مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الفرعية.

وعلق الدكتور ماثيو جيتمان، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على المؤتمر قائلاً: "يواصل مؤتمرنا السنوي للرعاية المعقدة، في نسخته الثالثة، تسليط الضوء على الجهود المستمرة التي نبذلها لبناء وجهة طبية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستمر مساعينا الدؤوبة للارتقاء بمستوى الرعاية في المستشفى وتوفير فرص مهمة لدفع التعليم والأبحاث. ويسهم هذا النهج في نهاية المطاف في تحسين نتائج الحالات المعقدة بما يعود بالمنفعة على المرضى في داخل الدولة والمنطقة على نطاق أشمل."

وأضاف: "من خلال تبادل أفضل الممارسات مع أفراد المجتمع الطبي، نحافظ على التزامنا بتعزيز العمل التشاركي والتعاون، ونرسخ قناعتنا بأهمية مشاركة التعلم والخبرات لتحقيق التميز في الخدمات وتلبية احتياجات المرضى ذوي الحالات الأكثر تعقيداً وخطورة."

ومن خلال مجموعة متنوعة من العروض التقديمية وجلسات النقاش المفصلة للحالات الصحية والجلسات التفاعلية السريعة، شارك الخبراء في حوارات شيّقة حول الإنجازات التي حققتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية مؤخراً. وشملت المواضيع المدرجة للنقاش حالة استئصال جراحي في الصدر لعلاج الورم الأرومي الجنبي الرئوي لدى طفل يبلغ من العمر 5 أشهر، وهي عملية جراحية طفيفة التوغل لإزالة نوع من سرطان الرئة لدى الأطفال يتشكل في أنسجة الرئة والأعضاء الموجودة بين الرئتين (غشاء الجنب). وركزت الحالات الأخرى على تمدد الأوعية الدموية الأبهرية البطنية، والتطوّر اللافت لرعاية مرض التهاب الأمعاء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال العام الماضي. وتحدثت الدكتورة أسماء ديب، استشارية طب الأطفال ورئيسة قسم الغدد الصماء لدى الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن اضطرابات تحديد الجنس. وفي جلسة أخرى، ركّز العرض التقديمي للدكتور كولين ماكيفر، استشاري جراحة الوجه والفكين والرأس والرقبة والدكتور محمد قريشي، استشاري التصوير السريري، على "الواقع المتباين والتخطيط ثلاثي الأبعاد والتعامل الجراحي مع علاج سرطان الرأس والرقبة".

وقال الدكتور طلحة عزيز مالك، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومدير قسم أمراض التهاب الأمعاء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "من أهم مبادئنا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية التعامل مع احتياجات المرضى كأولوية مطلقة من خلال الالتزام بالمعايير الاستثنائية للممارسة الطبية واعتماد التقنيات المبتكرة. وقد سلّط مؤتمر هذا العام الضوء على نجاح فريقنا متعدد التخصصات خلال العام الماضي، وقدّم رؤىً شاملة حول كيفية إدارة الحالات المعقدة بفعالية وكفاءة من خلال نموذجنا المتكامل للرعاية."

وأضاف: "من خلال التزامنا بالتميز في تقديم الرعاية نمضي قدماً في رحلتنا للتحوّل إلى وجهة طبية رائدة ومفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، فضلاً عن مساعينا لإيجاد الحلول وسد الفجوات الحالية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بكل طريقة ممكنة."

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نبذة حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية

تأسست مدينة الشيخ شخبوط الطبية بموجب شراكة بين كلٍ من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التي تمتلك أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"مايو كلينك"، المؤسسة غير الربحية في الولايات المتحدة والرائدة عالمياً في التدريب والأبحاث بمجال الرعاية الصحية. وانطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عام 2019، وتعد أكبر مستشفى للرعاية الطبية المتخصصة في دولة الإمارات. تعمل مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الارتقاء بمستوى توفير خدمات الرعاية الصحية وتطوير المعايير من خلال جلب نموذج مايو كلينك الفريد للرعاية والقائم على محاور رئيسية ثلاثة هي: الممارسة والتعليم والبحث إلى دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وبصفتها مستشفى الإحالات الطبية الرائدة على مستوى دولة الإمارات، تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية 732 سريراً للمرضى، و18 غرفة للعمليات، منها غرفة مختلطة، و26 وحدة للرعاية المركّزة للأطفال حديثي الولادة. وتقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدماتها باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في 44 تخصصاً طبياً لتوفير رعاية متقدمة وموثوقة لسكان دولة الإمارات والمنطقة.

ويقوم على تقديم الرعاية فريق من الأطباء مدرب داخل الدولة وخارجها، وطواقم عمل مساعدة يعملون في إطار من التعاون والانسجام، لتقديم رعاية متكاملة قائمة على التعاطف والرأفة إلى جانب تعزيز مناخ التبادل المعرفي. وتلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالتحول إلى وجهة طبية إقليمية رائدة لرعاية الحالات المعقدة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية.

للمزيد حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أو لحجز المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ssmc.ae.

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ 13 مستشفى تضم نحو 3,385 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها 43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae.

نبذة عن "مايو كلينك"

"مايو كلينك" هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية، والتعليم والبحوث، وتوفير رعاية شمولية ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج للشفاء. يرجى زيارة صفحة "شبكة أخبار مايو كلينك" للاطلاع على المزيد من الأخبار والحقائق والمزيد من المعلومات حول "مايو كلينك".

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