الشارقة: وقعت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" و"بنك رأس الخيمة الوطني" (راك بنك) في جناحها المشارك بفعاليات الدورة الـ42 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" مذكرة تفاهم استراتيجية تتضمن تقديم خدمات بنكية متطورة للشركات الناشئة، ورواد الأعمال العاملين في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، بهدف تعزيز قدراتهم المالية، من خلال إتاحة فرصة الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وخيارات التمويل.

وتتضمن هذه الخدمات الرائدة "حساب راك ستارتر" المبتكر للشركات الناشئة، و"الحساب الجاري للأعمال" الذي يسهل الوصول إلى التمويل، و"حساب راك النخبة التجارية" الذي يقدِّم الأولوية في الحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مميزة، كما تتيح هذه الخدمات لرواد الأعمال الاستفادة من "قروض الأعمال بدون ضمانات" و"تمويل العقارات" و"التمويل استناداً للأصول" و"خدمات إدارة النقد" بمعدلات منافسة، وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بإثراء بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النمو في منظومة الأعمال الحيوية بإمارة الشارقة.

ترسيخ بيئة أعمال مزدهرة

وقال منصور الحساني، مدير "مدينة الشارقة للنشر" بالإنابة: "تشكل هذه الشراكة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز جهود المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، حيث إنها تعزز التزامنا بإثراء المواهب وترسيخ بيئة أعمال مزدهرة، وسيوفر هذا التعاون للشركات العاملة في مدينة الشارقة للنشر مجموعة من الحلول المصرفية والدعم المالي، ممهداً لها الطريق نحو الابتكار والنمو في قطاعي الأعمال والنشر".

بدوره، أكد ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في "بنك رأس الخيمة" (راك بنك) الالتزام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "تمثل هذه المذكرة خطوة نحو تحقيق دور البنك كقائد في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، إذ من شأنها تحقيق أهدافنا التي تتمحور حول تعزيز ريادة الأعمال محلياً، وتقديم حوافز وحلول تمويلية بتكلفة مقبولة لمجتمع الأعمال".

ويشكّل توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية فصلاً جديداً في مسيرة تطور "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" ويعد شهادة على رؤيتها ورسالتها الرامية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع النشر وصناعة المحتوى. ومع استمرار "معرض الشارقة الدولي للكتاب" بإلهام عالم صناعة الكتاب، يمثل التعاون بين "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" و"بنك رأس الخيمة" (راك بنك) قيمة مضافة على الابتكار والدعم الذي يقدمه هذا الحدث الاستثنائي لجميع العاملين في صناعة النشر.

يشار إلى أن "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، التابعة لـ"هيئة الشارقة للكتاب"، هي أول منطقة حرة لقطاع النشر في العالم، تقدم خدمات متكاملة لتأسيس الأعمال وإصدار التراخيص، وتشكّل حاضنة لرواد الأعمال الذين يطمحون لتأسيس شركاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من الشارقة.

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