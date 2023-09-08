الشارقة، اعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" عن شراكتها الاستراتيجية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في نسخته الثانية عشر، وينطلق في الـ 13 من الشهر الجاري بمركز اكسبو الشارقة، إلى جانب مشاركتها في المنتدى.

وأوضح سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" أن المشاركة تأتي في إطار دعمنا المستمر للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي إيماناً منا بأهمية التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة، وتعزيزاً للتعاون الاستراتيجي مع الشركاء لتحقيق أهداف المنتدى لهذا العام تحت شعار "موارد اليوم... ثروات الغد" ودعم عمل المنظومة الإعلامية بالإمارة واستمرار تطورها وتقديم الصورة الإعلامية الرائدة.

وأكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، أهمية دور وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة وتحديداً الإعلام الرقمي بالتعريف في قضايا التنمية المستدامة، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها "شمس" في دعم جميع الركائز لتمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

ويشارك عبدالله الشرهان، مدير قسم الإبداع والهوية المؤسسية في "شمس" بإحدى جلسات المنتدى، ليسلط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال في العصر الرقمي وتأثيره المتزايد في الصناعات المختلفة، ويناقش دوره في تحسين الاتصالات الحكومية، وتحديات الحقوق الملكية الفكرية بعد الذكاء الاصطناعي، وتوجيهات المستقبل للاتصال الحكومي والذكاء الاصطناعي.

وتشمل مشاركة "شمس" أيضاً استعراض المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعمل بها المدينة لتكريس تجاربها الناجحة، والتي تعزز من مكانة الوطن على خارطة الإبداع الإعلامي، وتكوين رؤية عالمية شاملة في الاتصال الحكومي المستدام.

وتستعرض مدينة الشارقة للإعلام مزايا منصة "أبدع مع شمس" التي أطلقتها مؤخراً كأول منصة حكومية بالمنطقة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (AI) في مجال تصميم وانتاج الصور الاحترافية عالية الجودة، والتي تلبي حاجات الجهات الحكومية والشركات والمجتمع الفني والإبداعي من خلال توظيف أحدث تقنيات الرؤية الحاسوبية.

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