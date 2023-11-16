على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام

أبوظبي، أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" عن إطلاق مرحلتها الثانية لمنصة "أبدع مع شمس" على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتُـلبِّي هذه المرحلة الجديدة، احتياجات كافة الجهات الحكومية في الإمارات، بعدما كانت مخصصة للجهات الحكومية في إمارة الشارقة بمرحلتها الأولى.

والمنصة تعدّ الأولى حكومياً بالمنطقة، التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (AI) في مجال تصميم وانتاج الصور الاحترافية عالية الجودة، وتسهيل إنشاء الصور للمواقع الإلكترونية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الأخرى، من خلال توظيف أحدث تقنيات الرؤية الحاسوبية وبرامج التعلّم الآلي.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس": إن إطلاق منصة "أبدع مع شمس" بمرحلتها الثانية والجديدة، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة بالمرحلة الأولى في تقديم الحلول الفعالة بطريقة مبتكرة ومبسّطة من خلال استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وأضاف، أن المنصة ستكون نافذة متاحة لكافة القطاعات الحكومية على مستوى الدولة، إضافة للشركات والمجتمع الفني والإبداعي، ترسيخاً لتنامي الأعمال في مجال الإعلام الرقمي، وتحويل الأفكار إلى أعمال ناجحة ومؤثرة، وتوسيع دائرة التسويق والإبداع.

وذكر، أن المنصة ستسهم في زيادة الثقة بأدوات استخدام الذكاء الاصطناعي، إثر نضوج هذه الأدوات، والنمو المتسارع التي تشهده الممارسات والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تشغيل أنظمة ذات نماذج وخوارزميات أكثر تطوراً تساعد على تحسين جودة العمليات والمخرجات والقدرات.

وأكد حرص "شمس" على استمرارية الدعم والتعاون، ومواصلة استراتيجيتها الإعلامية لتمكين المؤسسات والأفراد في تعزيز روح التميز، وتقديم المحتوى الإعلامي الهادف، في إطار تجسيد رؤية إمارة الشارقة في إرساء منهجيات متطورة ومبتكرة لريادة الأعمال في القطاعات الإبداعية، وكذلك دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية للارتقاء بالأداء الحكومي.

الذكاء الاصطناعي

وبموازاة ذلك، شارك عبد الله الشرهان، مدير الإبداع والهوية المؤسسية في مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أمس (الأربعاء) بجلسة حوارية في معرض الكونغرس العالمي للإعلام 2023، للتعريف بمنصة "أبدع مع شمس"، وكذلك الحديث حول مستقبل المحتوى الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل GPT-3، التي أظهرت قدرتها أحياناً على إنتاج المحتوى بشكلٍ مستقل.

وقام الشرهان بالتعريف بالاتجاهات والتطورات المحتملة في إنشاء المحتوى، منها: التخصيص والتعديل الشخصي، وإنشاء المحتوى التلقائي، وتعزيز الإبداع، وإنشاء الوسائط المتعددة، والتحكم في الجودة والتحقق من الحقائق، وطرق مواجهة هذه التطورات المثيرة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح إنشاء محتوى شخصي بشكل فائق، وإنشاء محتوى عبر مختلف الصيغ مثل المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الفيديو وغيرها، إلى جانب تعزيز الإبداع من دون استبدال الإبداع البشري، مع اقتراح زوايا جديدة وتنقيح المفاهيم، إضافة إلى إنشاء الصور ومقاطع الفيديو والمحتوى السمعي، مما يحدث ثورة في إنشاء المحتوى البصري والسمعي، لافتاً إلى

أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة المحتوى من خلال تصحيح النحو، وضمان دقة المعلومات، وتحسين موثوقية المحتوى بشكل عام.

وتطرّق الشرهان إلى التساؤلات والتحديات الكبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستخدام الأخلاقي، وأصالة المحتوى، والإطارات التنظيمية، مشيراً إلى أن مستقبل إنشاء المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون على الأرجح توازناً بين مساعدة الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري، بهدف الاستفادة من قوة كلا الطرفين لإنتاج محتوى عالي الجودة وجذاب وأخلاقي.

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