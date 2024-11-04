الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، تعاونها مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة لتشجيع الطلاب على الزراعة المستدامة.

وفي إطار هذا التعاون، شاركت المدينة مؤخراً في احتفالات يوم الاستدامة التي استضافتها الكلية تحت شعار ما وراء أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وخلال الفعالية، عقد خبراء من مدينة الشارقة المستدامة ورشة عمل خاصة بعنوان ازرع أصيصك، تطرقت إلى الممارسات المبتكرة والمستدامة في الزراعة، وذلك بمشاركة حوالي 300 من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد كارل عطالله، مدير التسويق والاتصال في مدينة الشارقة المستدامة: "سررنا بالتعاون مجدداً مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة ومشاركة معرفتنا مع الطلاب. وقدمت الورشة مثالاً عن دور التعاون في تعزيز الاستدامة وزيادة اهتمام جيل الشباب بها مع الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية. وفي ظل التحديات العديدة التي يواجهها العالم نتيجة التغير المناخي، يبرز الابتكار والفن بين أكثر الوسائل فاعلية لنشر مفهوم الزراعة المستدامة وإلهام الأجيال القادمة لصناعة التغيير. وتتماشى هذه الخطوة مع جهودنا الأوسع نطاقاً لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة خارج مدينتنا والتفاعل مع شريحة أوسع من اصحاب المصلحة، بمن فيهم فئة الشباب".

وبهذا الصدد، قالت الأستاذة نادية الحساني، عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم: "سُعدنا بانضمام مدينة الشارقة المستدامة إلينا في احتفالات يوم الاستدامة وبدورها في تعزيز الزراعة المستدامة بين الطلاب. وتتماشى هذه الورشة تماماً مع شعار ما وراء أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، الذي يهدف إلى التوعية بالاستدامة وتوسيع آفاقها. ونحرص على توفير أنشطة تعلم تفاعلي وتفكير نقدي لطلابنا بانتظام، لتشجيعهم على الابتكار. ويتمثل هدفنا في تمكين طلابنا من استقاء الإلهام من بيئات متنوعة وتطبيق قدراتهم الإبداعية سواء في مشروعاتهم أو في تحديات الحياة الواقعية، بما في ذلك القضايا البيئية وكيف يمكنهم الاستفادة من الفن للتعامل معها".

وتنظم مدينة الشارقة المستدامة ورش عمل لسكانها باستمرار، وذلك حول طيف واسع من الموضوعات، انطلاقاً من التزامها بتحسين جودة حياتهم وضمان تلبية احتياجات الأجيال القادمة. كما أقامت المدينة شراكات أخرى مع جهات بارزة لتعزيز الممارسات المستدامة وتنمية مجتمع مميز ومستدام ومنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يلهم مستقبلاً منخفض انبعاثات الكربون.

واختُتمت ورشة العمل بتوزيع هدايا مستدامة على الطلاب، بما يدعم أهمية الممارسات الصديقة للبيئة. وتستفيد هذه الفعالية من التعاون الأخير بين مدينة الشارقة المستدامة وكلية الفنون الجميلة والتصميم في وقت سابق من هذا العام، حيث استضاف الطرفان خلاله ورشة عمل حول إعادة تدوير الأخشاب بحضور السكان والطلاب. ومن خلال هذه الجهود، تواصل المدينة دعم نمط الحياة المستدامة وزيادة الوعي البيئي داخل مجتمعها وخارجه.

نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. مدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

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