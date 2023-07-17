شهدت محطات هامة في التطوير العقاري والأعمال والفعاليات والتعليم والثقافة والاستدامة

ريم الهاشمي: بنينا معاً مدينة المستقبل، فرصها متجددة، نعيش فيها وتعيش فينا

الاستدامة في صميم استراتيجية تطوير مجتمع متكامل يحفز نمو الأعمال

تتطلع للمزيد من التعاون واستضافة الأحداث العالمية مثل مؤتمر المناخ

دبي – تستهل مدينة إكسبو دبي عامها الثاني بمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات في دعم التقدم البشري، وترمي إلى ترسيخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة ضمن نظام بيئي مزدهر، ومجتمع متكامل لتنمية الأعمال، ووجهة مفضلة للأحداث والفعاليات المتنوعة والتجارب المستقبلية، ومنصة للمعرفة والثقافة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسُلطة مدينة إكسبو دبي: "في إكسبو 2020 دبي، جمعنا العالم معًا بروح الصداقة والتفاؤل، ووعدنا بأن نلتقي مرة أخرى لمواصلة تحقيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وهو الوعد الذي حققناه في عامنا الأول، ضمن مدينة إكسبو دبي التي هي جزء من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040".

وأضافت معاليها: "بنينا معًا مدينة المستقبل .. فرصها متجددة .. نعيش فيها وتعيش فينا، لقد أنجزنا معًا الكثير، ابتداء من إطلاق مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة والترحيب بشركاء الأعمال، إلى بناء مدينة ثرية بالترفيه والثقافة تقدم الإلهام لجميع الأعمار، ما تحقق ليست سوى البداية. إن العمل معًا لصنع عالم أكثر صحة وتوازنًا هو هدفنا الثابت، ونتطلع إلى انضمام المزيد من المؤسسات والمقيمين والزوار مع إزدهار ونمو مدينتنا".

حققت مدينة إكسبو دبي إنجازات متنوعة في عامها الأول حيث عززت التعاون لاستضافة الأحداث الدولية والمساهمة في دفع عجلة التقدم البشري، وفيما يلي لمحة عن بعض مراحل بداية تطورها:

التطوير العقاري

أطلقت مدينة إكسبو دبي في مارس الماضي، المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية "إكسبو فالي" و"إكسبو سنترال" التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي لتدشن مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة.

يتميز مشروع "إكسبو فالي" بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو مجتمع حافل بالترفيه والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، ويتيح سهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر "المسار الأخضر" وهو ممر مخصص للمشات والدراجات والمركبات ذاتية القيادة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللا مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللا متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل "تاون هاوس" بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 مليون درهم.

تتيح مدينة إكسبو دبي لقاطنيها الوصول لكل ما يحتاجونه من خدمات بأقل من 15 دقيقة، ويمكن الوصول إليها عبر مترو دبي، وترتبط بالطرق السريعة الرئيسية بشكل مباشر ويسهل الوصول إليها من المطارات الدولية وميناء جبل علي، وتضم المدينة العديد من الأنشطة والمرافق للقاطنين، بما في ذلك 10 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات، ومضمار جري بطول 5 كيلومترات، وملاعب للأطفال، و 45000 مترًا مربعًا من المنتزهات والحدائق، فضلاً عن الوجهات التعليمية والثقافية، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية والمطاعم.

تعزيز الابتكار والنمو

توفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، ما يدعم التعاون عبر القطاعات في مجالات مثل الصناعات الإبداعية والتعليم والابتكار والتنقل، مع التزام مشترك بالاستدامة.

وبحلول سبتمبر المقبل سترحب المدينة بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ من مدينة إكسبو دبي عنواناً جديداً لها، وسيصل إجمالي عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000 موظف، مما يساهم في تطوير نظامها البيئي للابتكار، ويعزز التعاون بين القطاعات ويدعم مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة. وستستقبل مدينة إكسبو دبي المزيد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك أولئك الذين يتطلعون إلى التأسيس في الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.

الاستدامة أولاً

تلتزم مدينة إكسبو دبي بخلق مستقبل مستدام وأكثر اخضرارًا مع استمرارها في رحلتها لإزالة الكربون، وهو التزام يمتد إلى ما وراء بنيتها التحتية المادية ليشمل المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. على سبيل المثال، برنامج سفراء المناخ - وهو مبادرة مشتركة بين برنامج إكسبو للمدارس ووزارة التغير المناخي والبيئة والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 2400 طالب من المدارس والجامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ليشاركوا في مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وعلى الصعيد الدولي اختار برنامج إكسبو لايف 36 مشروعًا مبتكرًا من 34 دولة ضمن دورته السادسة لتلقي الدعم المالي والتوجيه الفني، وتركز الحلول الإبداعية والمبتكرة على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج المشاريع المختارة بما فيها مشاريع من بنغلاديش وبوتسوانا وبيرو ودولة الإمارات العربية المتحدة، قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والترميم البيئي، وجودة الهواء، والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي، والنفايات، والطاقة، والمياه، والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة. وستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في مؤتمر المناخ (COP28).

وتبرز الاستدامة في جوهر استراتيجية مدينة إكسبو دبي المستمرة إلى إزالة الكربون، والبناء المستدام، والنفايات، والرفاهية، وإمكانية الوصول، وأكثر من ذلك، وباعتبارها مكانًا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP28) فإنها تخطط لسلسلة من الأحداث الشاملة لتثقيف الزوار وإلهامهم لاتخاذ إجراءات مناخية.

تبادل المعرفة

تهدف مدينة إكسبو دبي إلى دفع عجلة التقدم في جميع شرائح المجتمع، لذا فإن تبادل المعرفة تشمل العديد من أنشطتها واستمرار إرث إكسبو الدولي وموضوعاته، حيث تستضيف المدينة مجموعة من الأحداث المجتمعية لتشجيع الحوار حول القضايا المهمة، ويواصل برنامج إكسبو للمدارس الترحيب بالجولات المدرسية، وإقامة أنشطة العطلات، وفعاليات وورش عمل توفر للطلاب رحلات لا تُنسى ودروسًا تدوم مدى الحياة، مما يعزز حب الاكتشاف والتعلم.

فعاليات متنوعة

أصبحت مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة للفعاليات المتنوعة، حيث تستضيف مجموعة من المناسبات والأنشطة الرياضية، وعلى سبيل المثال قدم "حي رمضان" في الشهر الكريم رحلة ثقافية تخللها تجارب فريدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما احتفل الآلاف من الزوار بكأس العالم في مدينة المشجعين، كما استضافت مدينة إكسبو دبي أكثر من 20 حدثًا رياضيًا مجتمعيًا شارك فيه الآلاف وعزز دورها المحفز للاهتمام بالصحة واللياقة.

وستستضيف المدينة المزيد من الأحداث بما في ذلك مهرجان "أن تولد" الموسيقي الذي يقام للمرة الأولى خارج أوروبا، ويمكن الاطلاع على قائمة الأحدث والفعاليات عبر زيارة www.expocitydubai.com.

تجربة شاملة

يمكن للزوار تجربة جميع الأجنحة الرئيسية في مدينة إكسبو دبي عبر التذكرة المميزة التي تبلغ قيمتها 120 درهمًا، والتي تتيح الدخول إلى أجنحة تيرا وألف والرؤية والمرأة و"قصص أمم" الثلاثة، كما يمكن زيارة الأجنحة بشكل فردي مقابل 50 درهمًا، ويتمتع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا وكذلك أصحاب الهمم بالدخول المجاني لجميع الأجنحة، ويمكن زيارة المعالم المميزة والتي تضم قبة الوصل والشلالات السريالية، مجانًا في أي وقت.

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· تستلهم مدينة إكسبو دبي روح إكسبو 2020 دبي وتقوم على أسس التعاون والعمل المشترك التي قام عليها وتواصل إرثه في تعزيز التقدم البشري عبر تضافر الجهود بين مختلف الفئات من أصحاب الشأن.

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل، محورها الإنسان ويقودها الابتكار، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وقد صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني.

· توفر مدينة إكسبو دبي للأعمال منظومة متكاملة تشجع التعاون عبر القطاعات لتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصاديا ويدعم استراتيجية التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· تقدم مجتمعاتها السكنية تصورا جديدا للحياة الحضرية، يجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والرفيق بالبيئة مع التركيز على الرفاه والسعادة.

· تحتفي المدينة بالإبداع والابتكار وتهدف لإلهام أجيال المستقبل، وتحفل بالتجارب التعليمية والثقافية والترفيهية، وهي وجهة للأحداث العالمية.

· تعمل مدينة إكسبو دبي على ربط الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية والقاطنين والزوار، ما يمكنهم من العمل معا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا واستدامة للجميع.