دبي – بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير تدعو مدينة إكسبو دبي الزوار يوم الإثنين المقبل 18 مارس للمشاركة في سلسلة من التجارب التفاعلية المجانية لجميع أفراد العائلة، والتي تتضمن العديد من النشاطات من تحويل بقايا الطعام إلى سماد وحتى إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.

تنظم الورش بالتعاون بين مدينة إكسبو وشركائها في إعادة التدوير وسوف تقام في ساحة الوصل، وتدعو مدينة إكسبو دبي الزوار إلى إحضار المواد القابلة لإعادة التدوير مثل العبوات البلاستيكية وصناديق الورق المقوى والأجهزة الإلكترونية التالفة للحصول على النصائح واكتشاف كيفية إعادة تدوير هذه النفايات بشكل مباشر ثم إعادة استخدامها.

وتشمل التجارب المتاحة تعريفا بمراحل تحويل النفايات إلى سماد مع شركة "ذي ويست لاب" (The Waste Lab) والمشاركة في ورشة عمل ومسابقة لتفكيك أجهزة الكمبيوتر القديمة وفهم أهمية التخلص السليم من الأجزاء بالتعاون مع شركة "إي سايكليكس" (Ecyclex) وصهر وقولبة البلاستيك إلى أشكال جديدة مع "بريشس بلاستك" (Precious Plastic) وعرضًا لمبادرة "دولسكو" (Dulsco) التي تحول النفايات الضخمة إلى أثاث أنيق وقطع فنية مزخرفة.

كما يمكن للزوار التعرف على كيفية إعادة تدوير الملابس المستعملة، وخيارات التغليف المبتكرة والمستدامة بيئيًا من "أفاني" (Avani) و"سينيو" (Sineo) و "أكوفليكس" (Acuflex) والحصول على مكافآت لإعادة التدوير باستخدام آلات البيع من شركة "سباركلو" (Sparklo) والتبرع السلس والمبني على البيانات عبر منصة التكنولوجيا " رييبليت" (Replate).

يمكن للأطفال والبالغين الاستمتاع بجميع التجارب التي تعرض بشكل متكرر من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهراً، ويمكن حضورها على أساس أسبقية الحضور.

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