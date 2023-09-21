دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي إضافة معرض جديد إلى جناح المرآة الذي افتتح أمس ليقدم عددا من أعمال الفنانة الإسبانية سيلفيا سانشيز. وعبر استكشاف العلاقة المعقدة بين المرأة ورحلتها في الحياة، يدمج المعرض الفن التقليدي مع التكنولوجيا الرقمية التي تكمل الأعمال المعروضة في المساحة التفاعلية للجناح لتصحب الزوار في تجربة مذهلة.

وحضر العرض الأول سعادة اينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، وعدد من أعضاء الجالية الإسبانية، وتضمن العرض الأول مناقشة مع الفنانة أدارتها مها غورتون، رئيس جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي.

وفي حديثها عن إلهامها والعملية الإبداعية أكدت سانشيز - التي تقارب أعمالها من منظور براءة الطفولة - أن النساء بحاجة إلى احتضان نقاط ضعفهن مقياسًا للقوة والشجاعة. ووصفت سانشيز النساء بأنهن " بَطَلات خارقات" وقالت إنها شعرت وكأنها في بيتها في جناح المرأة، وهو المكان الذي يتم فيه التأكيد مرة أخرى على الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

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